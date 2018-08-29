Yaşadığı cinsel tacizi canlı yayında anlattı

Oyuncu İpek Tanrıyar geçmişte yaşadığı cinsel tacizi canlı yayında açıkladı.Oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, geçmişte bir tenis firmasının katalog çekimi sırasında da tacize uğradığını söyledi.Teve2'deki 2. Sayfa programına konuk olan oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını canlı yayında anlattı.

Tacizcinin ismini açıklamayan Tanrıyar, 'Tam vedalaşıyorduk. O anda bir el tişörtümün altından girdi. Bir baktım sütyenimin askısında. Hemen oradan kaçtım' dedi.İpek Tanrıyar, "Tepki göstermediniz mi?' sorusuna, "Küçüktüm o zamanlar. Şimdi olsa canına okurum" yanıtını verdi.Ünlü oyuncu, yine bir tenis firmasının katalog çekimi sırasında da tacize uğradığını söyledi.

Haberturk