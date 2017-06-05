Yasak ilişkileri ortaya çıkaran detektifin yasak aşkı çıktı

Olay İngiltere'de yaşandı.Birçok evli çiftin yasak aşklarını ortaya çıkaran ünlü kadın dedektif Rebecca Jane'ni de yasak aşkı ortaya çıktı.İngiltere'nin Manchester kentinde özel bir dedektiflik şirketinin sahibi Rebecca Jane (32), aldatıldığını düşünen müşterilerinden bugüne kadar yüz binlerce sterlin para kazandı.
Posta'nın haberine göre aldığı birçok vakada erkeklerin yasadışı aşk hayatını çözmeyi başaran Jane, evli olmasına rağmen nişanlı komşusuyla 18 aydır yasak ilişki yaşadığını söyleyince ülkenin gündemine oturdu...Kocasını 18 ay boyunca aldattığını söyleyerek hem müşterilerini hem de onu tanıyan binlerce kişiyi şoke etti.