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03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:11

Yatak pozu paylaşım rekoru kırıyor

 Başarılı model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Yatak pozu paylaşım rekoru kırıyor
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Yatak pozu paylaşım rekoru kırıyor
   Başarılı model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü model Didem Soysal  son olarak yatağında çektiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.Takipçileri tarafından paylaşım rekoru kıran fotograf rekora gidiyor.Didem  Soydan’ın instagram paylaşımlarını yorumlara kapatması dikkati çekiyor.



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Didem Soydan
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