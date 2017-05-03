Başarılı model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü model Didem Soysal son olarak yatağında çektiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.Takipçileri tarafından paylaşım rekoru kıran fotograf rekora gidiyor.Didem Soydan’ın instagram paylaşımlarını yorumlara kapatması dikkati çekiyor.
Yatak pozu paylaşım rekoru kırıyor
Başarılı model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Başarılı model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü model Didem Soysal son olarak yatağında çektiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.Takipçileri tarafından paylaşım rekoru kıran fotograf rekora gidiyor.Didem Soydan’ın instagram paylaşımlarını yorumlara kapatması dikkati çekiyor.