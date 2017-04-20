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20 Nisan 2017 Perşembe 14:33

Yaz sezonun seksi poz vererek açtı

 Ünlü pop yıldızı Hadise yaz sezonun kendi sosyal hesabından yayınladığı seksi pozu ile açtığını duyurdu.

Yaz sezonun seksi poz vererek açtı
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Yaz sezonun seksi poz vererek açtı
   Ünlü pop yıldızı Hadise yaz sezonun kendi sosyal hesabından yayınladığı seksi pozu ile açtığını duyurdu.Son zamanlarda Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, yaz sezonunu açtı. Hadise’nin şansı döndü. Hem aşk da aradığını bulduğu söyleniyor hem de jüri olduğu ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının 6. sezonunda birinci oldu. Bir yandan da bir marka için tasarımlar yapıyor. Sosyal medyada 5 milyondan fazla takipçisi olan ünlü şarkıcı, seksi mayosuyla çekilmiş selfiesini Instagram’ından paylaştı. Kısa sürede pozu yaklaşık 40 bin kişi beğendi.

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HadiseYaz Sezonu
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