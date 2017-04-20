Yaz sezonun seksi poz vererek açtı

Ünlü pop yıldızı Hadise yaz sezonun kendi sosyal hesabından yayınladığı seksi pozu ile açtığını duyurdu.

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