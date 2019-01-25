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Yeni ayakkabısını böyle tanıtttı

Şarkıcı Rita Ora yeni ayakkabısını sosyal medya üzerinden ilginç bir kıyafetle tanıttı.

Yeni ayakkabısını böyle tanıtttı

Şarkıcı Rita Ora yeni ayakkabısını sosyal medya üzerinden ilginç bir kıyafetle tanıttı.

25 Ocak 2019 Cuma 17:07
Yeni ayakkabısını böyle tanıtttı

Yeni ayakkabısını böyle tanıtttı

    Şarkıcı Rita Ora yeni ayakkabısını sosyal medya üzerinden ilginç bir kıyafetle tanıttı.Ünlü şarkıcı Rita Ora, tanınmış ayakkabı markası Giuseppe Zanotti ile bir işbirliği yaptı ve kapsül koleksiyon hazırladı.Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, ünlü ayakkabı devi Giuseppe Zanotti için kapsül bir koleksiyon hazırladı.

   Geçtiğimiz gün piyasaya çıkan koleksiyonun tanıtımını ise Ora bizzat kendisi yaptı.Sosyal medya hesabından nude tonlarında bir mayo, şort ve bralet giyerek ayakkabılarının tanıtımını yapan Ora’nın tasarımlarına olumlu yorumlar geldi.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Rita Ora
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