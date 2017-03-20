Oyuncu Algı Eke, uzun bir aradan sonraKanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bir diziyle ekrana dönüyor. Ünlü oyuncu, Kanal D’nin iddialı dizisi “İsimsizler” ile seyirci karşısına çıkacak.Algı Eke, İsimsizler dizisinde tıp fakültesindeki arkadaşlarının aksine tayini Güneydoğu bölgesine çıktığında tereddüt etmeden görevi kabul eden idealist doktor Elif Toprak'ı canlandıracak. Doktor Elif, göreve başladığı yöredeki bazı gruplara inanıp, bölgeye gelen askeri gücün ortalığı daha da yangın yerine çevirdiğini düşünecek ve bu yüzden Kaymakam Fatih ile sık sık karşı karşıya gelecek.
Yeni dizisi ile ekranlara geri donüyor
Oyuncu Algı Eke, uzun bir aradan sonraKanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bir diziyle ekrana dönüyor.
Oyuncu Algı Eke, uzun bir aradan sonraKanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bir diziyle ekrana dönüyor. Ünlü oyuncu, Kanal D’nin iddialı dizisi “İsimsizler” ile seyirci karşısına çıkacak.Algı Eke, İsimsizler dizisinde tıp fakültesindeki arkadaşlarının aksine tayini Güneydoğu bölgesine çıktığında tereddüt etmeden görevi kabul eden idealist doktor Elif Toprak'ı canlandıracak. Doktor Elif, göreve başladığı yöredeki bazı gruplara inanıp, bölgeye gelen askeri gücün ortalığı daha da yangın yerine çevirdiğini düşünecek ve bu yüzden Kaymakam Fatih ile sık sık karşı karşıya gelecek.