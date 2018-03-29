Yeni klibi için otel kapattı

Şarkıcı Bengü yeni klibinin çekimi için otel kapattı.Yeni çıkaracağı klibi için Bengü Büyükada'da bir oteli bir günlüğüne kapattı.Bengü, ‘Altın Çağ’ albümünün üçüncü klibini ‘Geçmiş Olsun’ isimli şarkısına çekti. Çekimler için Büyükada’da bir oteli kapatan şarkıcının stil danışmanlığını Aslıgül Arslanalp üstlendi. Uzun saç modeliyle dikkat çeken Bengü’nün ‘twigy’ adı verilen klip makyajı 60’lı yıllardan esinlenerek uygulandı. Yönetmenliğini Gülşen Akbaba’nın yaptığı klibin çekimleri 17 saat sürdü.

Bengü kimdir

1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Müzikle ilk olarak İzmir Devlet Senfoni Orkestrası vasıtasıyla tanıştı. Orta ve lise eğitimini İzmir Özel Amerikan Lisesi'nde yaptı. Oliver Twist müzikalinde başrol oynadı ve müzikal sırasında tanıştığı İzmir Devlet Konservatuarının Genel Müdürü Müfit Bayrasa Bengü'ye 1 yıl boyunca şan dersleri verdi.

Müfit Bayrasa'nın bir bestesiyle 1996 yılında katıldığı Müyap ve Show TV tarafından organize edilen Pop Show Şarkı Yarışması'nda 2. oldu. Bu yarışma, jüride bulunan Kenan Doğulu ile tanışmasına vesile oldu. Kenan Doğulu'nun teklifi üzerine hem albüm çalışmalarını sürdürmek, hem de Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki eğitimini sürdürmek için İstanbul'a yerleşti.

Bengü'nün albüm çalışmaları üç buçuk yıl devam etti. Bu çalışmalar sürerken, üç yıl boyunca Kenan Doğulu'ya vokalistlik yaptı. Akademi İstanbul, Şan bölümünde müzik eğitimi aldı. Bengü'yü ilk olarak Kenan Doğulu'nun vokalisti olarak tanıdık. İlk solo albümü Hoşgeldin ile çok beğenildi. Beş yıl sonra, 2005 yılında Bağlasan Durmam isimli ikinci albümünü çıkardı.

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