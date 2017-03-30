Şarkıcı Yonca Evcimik kuaför nedim Doğulu'nun 2017 yaz sezonu saç modellellerinde konu mankenliği yaptı.40’ıncı sanat yılını kutlayan Yonca Evcimik kuaför Nedim Doğulu’nun 2017 yaz sezonu için tasarladığı saç modellerini tanıttı.
Yeni saç modellerini tanıttı
Şarkıcı Yonca Evcimik kuaför nedim Doğulu'nun 2017 yaz sezonu saç modellellerinde konu mankenliği yaptı.
Şarkıcı Yonca Evcimik kuaför nedim Doğulu'nun 2017 yaz sezonu saç modellellerinde konu mankenliği yaptı.40’ıncı sanat yılını kutlayan Yonca Evcimik kuaför Nedim Doğulu’nun 2017 yaz sezonu için tasarladığı saç modellerini tanıttı.