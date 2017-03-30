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30 Mart 2017 Perşembe 07:16

Yeni saç modellerini tanıttı

 Şarkıcı Yonca Evcimik kuaför nedim Doğulu'nun 2017 yaz sezonu saç modellellerinde konu mankenliği yaptı.

Yeni saç modellerini tanıttı
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Yeni saç modellerini tanıttı
   Şarkıcı Yonca Evcimik kuaför nedim Doğulu'nun 2017 yaz sezonu saç modellellerinde konu mankenliği yaptı.40’ıncı sanat yılını kutlayan Yonca Evcimik kuaför Nedim Doğulu’nun 2017 yaz sezonu için tasarladığı saç modellerini tanıttı.

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Yonca Evcimik
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