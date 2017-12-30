Yeni saçı ve dekoltesi ile sosyal medyayı salldı

Sanatçı Sıla sosyal medyadan yeni saç şeklini ve derin dekolte kıyafetini hayranları ile paylaştı.2017 yılında yoğun bir konser maratonu içinde olan Sıla Gençoğlu seneyi en karlı kapatan sanatçılardan oldu.Sıla bu yoğun tempo içersinde imajında da hızlı bir değişime gitti. İlk önce uzun olan saçlarını kısa kestiren ve oldukça dinamik bir görüntü kazanan güzel şarkıcı işi hayli ileri götürdü ve saç imajında daha da kısalmaya giderek takipçilerini şok etti. Sıla’nın bu yeni imaji takipçileri tarafından eleştirildi.

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