Yeni trend; çıplak yogo

Sosyal medya hesaplarında artık yeni trend konuşulmaya başladı.Instagram’da öyle bir akım var ki bir hesaptan diğer hesaba sıçrıyor! İşte sağlıklı yaşamın cesur insanları ve yoga yaparken çektikleri çıplak pozlarSosyal medyada başlayan akımlar her geçen gün daha cesur olmaya başladı.Özellikle sağlıklı yaşam konusunda insanları motive etme amacıyla birçok hesap var.Beslenmeden tutun, spora kadar kullanıcılar takipçilerine spor ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyor, farkındalık yaratmaya çalışıyor.#nygyoga kategorisinde fotoğraf paylaşan yoga tutkunlarının bu kadar ilgi görmesinin sebebi ise çıplak olmaları.Kıyafetleri olmadan, çıplak ya da yarı çıplak yoga yaparken fotoğraf çeken sporseverlerin cesur kareleri motive etmesinden daha çok nefes kesiyor.İşte yogaya başlamanız için size onlarca neden sunan, meditasyon sayesinde huzura kavuşan, dikkat ettikleri fizikleriyle de tüm dünyadaki insanlara ilham olmaya çalışan çıplak yogi’ler.