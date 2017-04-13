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13 Nisan 2017 Perşembe 15:34

Yeni trend gerdek fotografçılığı

ABD’de bir süreden beri uygulanan Gerdek Fotografçılığı ülkemizde de uygulamaya geçiyor.

Yeni trend gerdek fotografçılığı
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Yeni trend gerdek fotografçılığı
   ABD’de bir süreden beri uygulanan Gerdek Fotografçılığı ülkemizde de uygulamaya geçiyor.Geçtiğimiz günlerde, Naturel Weddding Photography kurucusu Evren Şumlu bir ilke imza attı. “First Night” adı altında, butik bir otelde gerçekleştirilen çekimlerde, oyuncu Nady Bondar ile aranjör sanatçı Onur Çetin model olarak yer aldı. 
   Düğün fotoğrafçılığı son yıllarda, yeni akımlarla gelişen bir fotoğrafçılık alanı. “Trash the dress”, “Save the date” gibi kavramlar, yeni evlenecek çiftlere artık çok da yabancı değil. Daha önce ABD’de uygulamaları gerçekleştirilen ve “Gerdek Fotoğrafçılığı” olarak anılan bir akım da mevcut. 
  Gelin ve damadın düğün gecesi heyecanını objektif kadrajına taşıyan Evren Şumlu, amacının bir akım başlatmak olduğunu belirtti.Bu yeni akıma First Night adını verdiğini; böyle bir uygulamanın ülkemizde ilk defa gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
  Çiftler arasındaki uyum ve yakınlığı, kimsenin şahit olmadığı halleriyle fotoğraflara taşıyarak ölümsüzleştirmek istediğini belirten Şumlu, First Night konseptiyle çiftlerin yatakta, çarşaflar arasında, soyunurken, iç çamaşırlarıyla, pijamalarıyla; daha doğrusu cesaretleri ölçüsünde pozlar verdiklerini ifade etti.
   
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Gerdek Fotografçılığı
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