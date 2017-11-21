Yeni yaşına böyle girdi

Ünlü sanatçı Emel Sayın geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı.Hayranlarının doğum günü için gönderdiği bir hediyeyle kamera karşısına geçen Emel Sayın, 72 yaşın tüm zarafetiyle objektiflere gülümsedi ve şu teşekkür mesajını paylaştı: “Bugün doğum günüm. Beni mesajlarınızla, çiçeklerinizle, hediyelerinizle (fotoğraftaki de dahil) güzel dileklerinizle çok mutlu ettiniz. Hepinize sonsuz teşekkürler ve sevgiler”