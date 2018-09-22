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Yeni yaşını iç çamaşırlı kıyafetiyle kutladı

 Şarkıcı Yonca Evcimik geçtiğimiz günlerde 55 yaşına girdi.

Yeni yaşını iç çamaşırlı kıyafetiyle kutladı

 Şarkıcı Yonca Evcimik geçtiğimiz günlerde 55 yaşına girdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 08:44
Yeni yaşını iç çamaşırlı kıyafetiyle kutladı

Yeni yaşını iç çamaşırlı kıyafetiyle kutladı

     Şarkıcı Yonca Evcimik geçtiğimiz günlerde 55 yaşına girdi.İlerleyen yaşına rağmen güzelliğnden birşey kaybetmeyen güzel sanatçı 55 yaşına iç çamaşırlı  mutfak kıyafetiyle girdi.Bir döneme damgasını vurmuş oyuncu Yonca Evcimik'in 16 Eylül doğum günüydü. Günler öncesinden kutlamalara başlayan Evcimik için takipçileri 'Bitmeyen doğum günü yapmışlar' dedi1990’lara damgasını vuran Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik’in geçtiğimiz hafta doğum günüydü.

   Günler öncesinden kutlamalara başlayan Evcimik hem arkadaşlarıyla, hem de gününden önce gelen sürpriz pastalarla doğum gününü dolu dolu kutladı.İç çamaşırlı bir mutfak önlüğü takan ve eline pastasını alan Yonca Evcimik’in bu pozu ise beğeni topladı. Evcimik, geçtiğimiz gün de dostlarıyla bir mekanda doğum gününü kutladı…

Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik
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