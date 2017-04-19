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19 Nisan 2017 Çarşamba 11:21

Yeniden ameliyat masasına yattı

Ünlü sanatçı Işın Karaca yeniden ameliyat oldu

Yeniden ameliyat masasına yattı
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Yeniden ameliyat masasına yattı
   Ünlü sanatçı Işın Karaca yeniden ameliyat oldu.Geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Işın Karaca, sessiz sedasız bir fıtık ameliyatı oldu.
   Geride bıraktığımız yılın son günlerinde çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile evlenen Işın Karaca, son zamanlarda işlerine yoğunluk vermişti. Işın Karaca, belki de bu yoğunluktan olsa gerek bir ameliyat geçirdi. Işın Karaca, her ne kadar sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmasa da onu ziyarete gelen şarkıcı arkadaşı Elif Karlı Instagram hesabına yüklediği bir fotoğrafla Işın Karaca'nın fıtık ameliyatı olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler
ışın KaracaFıtık Ameliyatı Oldu
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