Yeşil bikinisi ile büyük beğeni kazandı

Yeşil bikinisi ilebüyük beğeni kazandı

Manken Tuğba Özay sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti.Sosyal medya hesabından Türkiye'deki doğal güzellikleri tanıttığı için kendisini 'Tabiatın Kızı' olarak tanımlayan Tuğba Özay, göğüs dekolteli fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan Türkiye'deki doğal güzelleri tanınan Tuğba Özay, cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak yeşil bikinisiyle poz veren Özay, göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaptığı her paylaşım olay olan Tuğba Özay, geçtiğimiz günlerde gittiği Antalya tatilinden bir poz paylaştı. Cesur bikinisiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Özay, yine ilgi odağı oldu.

Haberler