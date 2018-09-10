Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93360
ALTIN
247.771
DOLAR
6.4412
STERLİN
8.3373
EURO
7.4529
A Milli Takımımız İsveç karşısında
A Milli Takımımız İsveç karşısında
Avrupa'nın en fazla transfer yapan takımı Juventus oldu
Avrupa'nın en fazla transfer yapan...
Burak Yılmaz Darphane gibi para basıyor
Burak Yılmaz Darphane gibi para...
TFF derbi programını açıkladı
TFF derbi programını açıkladı
Hamza Hamzaoğlu Rizespor'da
Hamza Hamzaoğlu Rizespor'da

Yeşil bikinisi ile büyük beğeni kazandı

Manken Tuğba Özay sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti.

Yeşil bikinisi ile büyük beğeni kazandı

Manken Tuğba Özay sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:51
Yeşil bikinisi ile büyük beğeni kazandı

Yeşil bikinisi ilebüyük beğeni kazandı

    Manken Tuğba Özay sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti.Sosyal medya hesabından Türkiye'deki doğal güzellikleri tanıttığı için kendisini 'Tabiatın Kızı' olarak tanımlayan Tuğba Özay, göğüs dekolteli fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan Türkiye'deki doğal güzelleri tanınan Tuğba Özay, cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak yeşil bikinisiyle poz veren Özay, göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 

 

Yaptığı her paylaşım olay olan Tuğba Özay, geçtiğimiz günlerde gittiği Antalya tatilinden bir poz paylaştı. Cesur bikinisiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Özay, yine ilgi odağı oldu.

Haberler

Son Güncelleme: 10.09.2018 08:00
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“East vs West” Zorlu PSM’de!
“East vs West” Zorlu PSM’de!
Güzel model tatilini evinde geçirdi
Güzel model tatilini evinde geçirdi
Transparan kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti
Transparan kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti
Hülya Avşar "Genç sevgili istemem"
Hülya Avşar "Genç sevgili istemem"
Siyah bikinisi ile takipçilerinin diline düştü
Siyah bikinisi ile takipçilerinin diline düştü
Süper minsiyle göz kamaştırdı
Süper minsiyle göz kamaştırdı
Cansu Taşkın'dan iddialı poz
Cansu Taşkın'dan iddialı poz
Tacizcisini ifşa etti
Tacizcisini ifşa etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim