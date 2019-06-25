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Yeşim Salkım, Gülben Ergen için albüm yaptı

AK Parti yönetimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yıllardır yakınlığı ile bilinen Gülben Ergen'in seçimlerden hemen sonra 'Kutlama' mesajı tekilere neden oldu..

Yeşim Salkım, Gülben Ergen için albüm yaptı

AK Parti yönetimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yıllardır yakınlığı ile bilinen Gülben Ergen'in seçimlerden hemen sonra 'Kutlama' mesajı tekilere neden oldu..

25 Haziran 2019 Salı 12:17
Yeşim Salkım, Gülben Ergen için albüm yaptı

Yeşim Salkım, Gülben Ergen için albüm yaptı


Yıllardır iktidar partisi ile yakın ilişkiler kuran şarkıcı Gülben Ergen'in Ekrem İmamoğlu için yayınladığı kutlama mesajı sosyal medyanın tepkisine neden oldu. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ile yıldızının bir türlü barışmadığı Gülben Ergen arasındaki tartışma yeni alevleniyor. Salkım, resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yapan Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle çekilen fotoğraflarını yayınladı.

İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETMİŞTİ

AK Partiye yakınlığıyla tanınan Gülben Ergen, seçim sonrası Ekrem İmamoğlu ve ailesinin fotoğrafını "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

GÜLBEN'İN SİYASİ LİDERLERLE OLAN POZLARINI PAYLAŞTI

Yeşim Salkım ise yıllardır arasının iyi olmadı Gülben Ergen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğraflarını birleştirerek "Al sen yorulma bak sana albüm yaptım ellerimle" notuyla Twitter hesabından yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluGülben ErgenYeşim Salkım
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