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24 Aralık 2016 Cumartesi 00:17

Yıldız Savaşları'nın ünlü oyuncusu uçakta kalp krizi geçirdi

Star Wars ve Charlie'nin Melekleri filminde de rol alan ünlü oyuncusu Carrie Fisher, Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirdi.

Yıldız Savaşları'nın ünlü oyuncusu uçakta kalp krizi geçirdi
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Yıldız Savaşları'nın ünlü oyuncusu uçakta kalp krizi geçirdi

Yıldız Savaşları filminin (Star Wars) ünlü oyuncusu Carrie Fisher, Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirdi. Fisher'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ'NDE ROL ALMIŞTI

Ünlü Oyuncu Carrie Fisher'ın Londra'dan ABD'nin Los Angeles kentine giden uçakta ağır bir kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Uçak Los Angeles'a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher'in durumunun kritik olduğu bildirildi. Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yasındaki oyuncu, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra Cazcı Kardeşler, Hannah ve Kız Kardeşleri, Charlie'nin Melekleri filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.
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