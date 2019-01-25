Yıldız Tilbe'den oryantal şov

Şarkıcı Yıldız Tilbe sahnede yaptığı oryantal şovla büyük beğeni aldı.Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Sarıyer'de bulunan bir mekanda sevenleriyle buluştu. Tilbe sahnede oryantal şov yaparak sevenlerine sürpriz yaptı.Sahnelerin aranan ismi şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Sarıyer’de sevenlerinin karşısına çıktı. Programının ortalarına doğru hareketli şarkıları ile tempoyu yükselten başarılı şarkıcı, bir ara davulun ritmiyle sıra dışı bir oryantal şov yaparak herkesi şaşırttı.

Gece boyunca sempatik tavırlarıyla da misafirlerinin gönüllerini fetheden Tilbe, “Bir yıldır sanata ve müziğe çok şey katan bu mekanda konserler verdik. Biz her sahnemizden keyif aldık, almaya da devam ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız ne bu sahnelerin bir değeri var, ne de yaptığımız, çalıp-söylediğimiz şarkıların. Allah sizleri yanımızdan bizleri de gönlünüzden esirgemesin” sözleriyle de büyük alkış aldı.

(Sözcü)