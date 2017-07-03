Yıldız Tilbe karakolluk odu

Sanatçı Yıldız Tilbe Çeşme'de meydana gelen trafik kazası sonrası karakolluk oldu.Kaza sonrası iki tarafın tartışmaları ve biribirlerinden şikayetçi olmaları nedeniyle karakolluk olan sanatçı Yıldız Tilbe Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.Tartışmanın büyümesiyle karşılıklı olarak darp olayının yaşandığı kavgaya polis müdahale etti. Karakola intikal etmesiyle Tilbe ve kazaya karıştığı kişi Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldıktan sonra karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldu.