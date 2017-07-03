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03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:07

Yıldız Tilbe karakolluk odu

 Sanatçı Yıldız Tilbe Çeşme'de meydana gelen trafik kazası sonrası karakolluk oldu.

Yıldız Tilbe karakolluk odu
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Yıldız Tilbe karakolluk odu
   Sanatçı Yıldız Tilbe Çeşme'de meydana gelen trafik kazası sonrası karakolluk oldu.Kaza sonrası iki tarafın tartışmaları ve biribirlerinden şikayetçi olmaları nedeniyle karakolluk olan sanatçı Yıldız Tilbe Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.Tartışmanın büyümesiyle karşılıklı olarak darp olayının yaşandığı kavgaya polis müdahale etti. Karakola intikal etmesiyle Tilbe ve kazaya karıştığı kişi Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldıktan sonra karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldu.
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