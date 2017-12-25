Yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı
Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in yıllar önce çektirdiği albüm kapağı sosyal medyayı salladı.Şov dünyasının ünlü ismi Fatih Ürek, sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla biliniyor. Son dönemde kilo verip bambaşka birine dönüşen Fatih Ürek’in 24 yıl önce çıkardığı ‘Yaktı Yaktı’ albüm kapağındaki fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılıyor. Ürek’in eski haliyle son görüntüsü arasındaki büyük fark dikkat çekiyor. Kırmızı rujuyla dikkat çeken ünlü şarkıcının albüm kapağı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
İşte Ürek’in yıllar önceki hali;