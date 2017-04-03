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03 Nisan 2017 Pazartesi 11:37

Yıllara meydan okuyor

 Yıllara meydan okuyan Sevtap  Parman Instagram'ı aktif kullanan isimlerden.

Yıllara meydan okuyor
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Yıllara meydan okuyor
   Yıllara meydan okuyan Sevtap  Parman Instagram'ı aktif kullanan isimlerden. Arşivden seçtiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan oyuncu, TRT arşivinin açılmasıyla da heyecanlanmış!
   

56 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Sevtap Parman Playmen dergisinin Aralık 1986 sayısına verdiği pozlar ile ünlü oldu. Bu süre içinde Bayan Vizon seçildi. Çıkık poposundan dolayı "Bayan Popo" lakabını aldı. Bir çok sinema filminde ve tv dizisinde oynamıştır. 1981'de Vizon dergisi güzeli seçilen oyuncu, bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yapmıştı.




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Anahtar Kelimeler
Sevtap ParmanBayan Popo
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