Yıllara meydan okuyor

Yıllara meydan okuyan Sevtap Parman Instagram'ı aktif kullanan isimlerden. Arşivden seçtiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan oyuncu, TRT arşivinin açılmasıyla da heyecanlanmış!
56 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Sevtap Parman Playmen dergisinin Aralık 1986 sayısına verdiği pozlar ile ünlü oldu. Bu süre içinde Bayan Vizon seçildi. Çıkık poposundan dolayı "Bayan Popo" lakabını aldı. Bir çok sinema filminde ve tv dizisinde oynamıştır. 1981'de Vizon dergisi güzeli seçilen oyuncu, bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yapmıştı.