Yıllara meydan okuyor

Güzel oyuncu Elizabeth Huryel yıllara meydan okumaya devam ediyor.15 yaşında oğlu olmasına ve 51 yaşına gelmesine rağmen güzel oyuncu düzgün fiziği ile dikkatleri üzrine toplamaya devam ediyor.Güzel oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin 51 yaşında olduğuna inanmak neredeyse mümkün değil. Elizabeth Hurley, 90'larda şöhrete kavuştuğundan beri güzelliğiyle anılmaya devam ediyor.
Bugün 51 yaşında olan Elizabeth Hurley, geçen yılların onu şarap gibi yıllandırdığını bir kez daha kanıtladı.Şu sıralar Seyşel Adaları'nda tatil yapan güzel oyuncu, instagram'da paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.Leopar desenli üçgen bikinisiyle kusursuz görünen Hurley'nin fotoğrafına, 548 bin takipçisi büyük ilgi gösterdi.Elizabeth Hurley'nin, Damian Hurley adında 15 yaşında bir oğlu var.