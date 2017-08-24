Yılmaz Erdoğan Marmaris'i kahkahaya boğacak

Yılmaz Erdoğan’ın büyük beğeni toplayan tek kişilik gösterisi ‘Münaşaka’ Marmaris’i kahkahaya boğacak. Erdoğan, dijital teknoloji ve sosyal medyayla ilgili güçlü tespitleri ve kendisine dair merak edilen sorulara verdiği cevapları ile seyirciye keyifli anlarla dolu unutulmaz bir serüven yaşatacak. Marmaris’de gösteri yapacak olan Yılmaz Erdoğan, tek kişilik ‘Münaşaka’ performansı ile sıcak yaz akşamlarını şenlendirecek. Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği gösterinin biletleri Biletix’te.