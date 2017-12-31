Yine cesur, yine çıplak

Oyuncu Bella Thorne sosyal medyadan herkesi şaşırtmaya devam ediyor.Attığı her adımla olay yaratan ABD’li oyuncu Bella Thorne 2017’nin son günlerinde çırılçıplak poz vererek geçen yılı özetledi! İşte Bella Thorne’dan hayranlarının aklını başından alan o kare…Bella Thorne sosyal medyada kışkırtıcı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.2017 yılının başından bu yana, önce seks bağımlısı olduğunu açıklayan; Kourtney Kardashian’ın çocuklarının babası Scott Disick ile beraber olarak Hollywood’da bomba gibi patladı. Ardından kendini tüm medyadan çekerek tamamen sosyal medya üzerinden hayranlarıyla aşk yaşamaya başladı.Disney geçmişini bir kenara bıraktıktan sonra fazla cesur pozları ve aykırı kıyafetleriyle şimdilerde meşhur olan Bella Thorne tam da sakinleşti derken, 2017’ye veda fotoğrafını yayınladı.Kostüm odasında tam anlamıyla çırılçıplak poz veren Bella Thorne fotoğrafın altına “Eğlenceliydi!” notunu düştü.

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