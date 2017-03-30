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30 Mart 2017 Perşembe 07:31

Yine öptürmedi dudaktan

 Geçtiğimiz hafta Brezilya'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuvana Türkay, rotasını Peru'ya çevirdi.

Yine öptürmedi dudaktan
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Yine öptürmedi dudaktan
   Geçtiğimiz hafta Brezilya'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuvana Türkay, rotasını Peru'ya çevirdi. Güney Amerika'da rüya gibi anlar yaşayan Tuvana Türkay, sevimli hayvanları da fotoğraflamayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, önceki gün Cusco şehrindeki bir hayvanat bahçesini ziyaret edip lamayla çekilen fotoğrafına, "Yine öptürmedi dudaktan" notunu düştü.
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Tuvana Türkay
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