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“Yuh! Böyle pislik adamcıkların Allah belasını versin! Amin”

 Ece Erken sosyal medya hesabından kadınlara yönelik şiddet ile ilgili yorum paylaştı.

“Yuh! Böyle pislik adamcıkların Allah belasını versin! Amin”

 Ece Erken sosyal medya hesabından kadınlara yönelik şiddet ile ilgili yorum paylaştı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 18:23
“Yuh! Böyle pislik adamcıkların Allah belasını versin! Amin”

“Yuh! Böyle pislik adamcıkların Allah belasını versin! Amin”

   Ece Erken sosyal medya hesabından kadınlara yönelik şiddet ile ilgili yorum paylaştı.Kendisine ‘Magazin figürü’ dediği için Gülben Ergen’i mahkemeye veren Ece Erken sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Çocuğuyla birlikte çekilmiş çok sayıda fotoğrafını paylaşan Ece Erken kimi zaman da günlük hayat içinde kendisini rahatsız eden konuları paylaşıyor. Bir haber bülteninde gördüğü bir haberin görüntüsünü çeken Erken, ‘9 aylık hamile kadına koca dayağı’ adını taşıyan bu habere; “Yuh! Böyle pislik adamcıkların Allah belasını versin! Amin” yorumunu yaptı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
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