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03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:17

Yumurtalıklarını donduruyor

Şarkıcı Tuğba Özay yumurtalıklarını dondurma kararı aldı.

Yumurtalıklarını donduruyor
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Yumurtalıklarını donduruyor
   Şarkıcı Tuğba Özay yumurtalıklarını dondurma kararı aldı.Sanatçı  önceki gün Kayseri Park'ta bir etkinliğe katıldı. Şarkılarını seslendiren Tuğba Özay, kendisini izlemeye gelenlerle samimi bir şekilde uzun süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yumurtalıklarını donduracağını açıklayan Tuğba Özay, ''Guatrım varmış. Hormonları etkilediği için çocuğum olmuyordu. Uzun süredir Prof. Dr. Teksen Çamlıbel hocaya tedavi oluyorum. Şu an yumurtalıklarım iyi durumda. Bunu ilk Helin Avşar’da duymuştum, gerçekten neyin ne zaman olacağı bilinmez. İleride belki lazım olur. Pek çok kadın guatr yüzünden çocuğu olmayacağını bilmiyor. Muhakkak bir hekime başvursunlar'' diyerek kadınları uyardı.
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