Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.884
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2676
EURO
4.6999
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi
Cimnastikte bronz madalya
Cimnastikte bronz madalya
Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Harika bir galibiyet aldık
Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Harika...
Beşiktaş'ta gözler kupa maçına çevrildi
Beşiktaş'ta gözler kupa maçına çevrildi
Büyük Etiyopya Koşusu yapıldı
Büyük Etiyopya Koşusu yapıldı

"Yüzümle, ağzımla, burnumla iş almıyorum"

 Oyuncu Tuvana Türkay kendisi hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

"Yüzümle, ağzımla, burnumla iş almıyorum"

 Oyuncu Tuvana Türkay kendisi hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

26 Kasım 2017 Pazar 14:29
"Yüzümle, ağzımla, burnumla iş almıyorum"

"Yüzümle, ağzımla, burnumla iş almıyorum"

   Oyuncu Tuvana Türkay kendisi hakkında çıkan haberlere cevap verdi.27 yaşındaki Türkay gündemden inmeyen bu konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Posta’dan Oya Çınar’a verdiği röportajlarda çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğunu belli eden bir dil kullanan Tuvana Türkay şu yanıtları verdi: Burnunuz dışında estetiğiniz var mı? “Estetiksiz olsa Tuvana Türkay diye biri olmayacaktı” diyenler bile var! Bu bakış açısını anlayamıyorum. Benim eski burnumla üç başrolüm var. Bunu nasıl açıklıyorlar? Dokuz yaşından beri çalışıyorum. Yüzümle, ağzımla, burnumla iş almıyorum. Öyle olsa sokaktaki 10 kızdan sekizi oyuncu olurdu. Ben yetenekliyim. Şunu artık bir kabul etsinler lütfen! Öğrenmeye doyamıyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum… Beni baltalamaya çalışmasınlar. Beni buralardan vuramazlar, o kadar güçsüz değilim. “Başka estetiğim yok” desem kime ulaşacak? “Var” desem kim tatmin olacak?

Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Hanım Ağa Bella’
‘Hanım Ağa Bella’
Sonunda bu da oldu
Sonunda bu da oldu
"Hülya Avşar'ı sevmiyorum"
"Hülya Avşar'ı sevmiyorum"
Ebru Gündeş apar topar oturduğu yalıyı terk etti
Ebru Gündeş apar topar oturduğu yalıyı terk etti
Adriana izleyenleri büyüledi
Adriana izleyenleri büyüledi
Eda Taşpınar'dan iddalı kıyafet
Eda Taşpınar'dan iddalı kıyafet
Verdiği pozla hayranlarındna büyük beğeni aldı
Verdiği pozla hayranlarındna büyük beğeni aldı
Aleyna Tilki'nin pijaması pazarda yok satıyor
Aleyna Tilki'nin pijaması pazarda yok satıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim