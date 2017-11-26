"Yüzümle, ağzımla, burnumla iş almıyorum"

Oyuncu Tuvana Türkay kendisi hakkında çıkan haberlere cevap verdi.27 yaşındaki Türkay gündemden inmeyen bu konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Posta’dan Oya Çınar’a verdiği röportajlarda çıkan haberlerden rahatsızlık duyduğunu belli eden bir dil kullanan Tuvana Türkay şu yanıtları verdi: Burnunuz dışında estetiğiniz var mı? “Estetiksiz olsa Tuvana Türkay diye biri olmayacaktı” diyenler bile var! Bu bakış açısını anlayamıyorum. Benim eski burnumla üç başrolüm var. Bunu nasıl açıklıyorlar? Dokuz yaşından beri çalışıyorum. Yüzümle, ağzımla, burnumla iş almıyorum. Öyle olsa sokaktaki 10 kızdan sekizi oyuncu olurdu. Ben yetenekliyim. Şunu artık bir kabul etsinler lütfen! Öğrenmeye doyamıyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum… Beni baltalamaya çalışmasınlar. Beni buralardan vuramazlar, o kadar güçsüz değilim. “Başka estetiğim yok” desem kime ulaşacak? “Var” desem kim tatmin olacak?