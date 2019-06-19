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Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı

Evinde düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendiği Murat Akıncı adlı kişinin aranan bir dolandırıcı olduğu iddialarıyla sarsılan ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı..

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı

Evinde düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendiği Murat Akıncı adlı kişinin aranan bir dolandırıcı olduğu iddialarıyla sarsılan ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı..

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:45
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı, dolandırılmaya kalbi dayanamadı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı


Sevenleri onu en mutlu gününü görünce mutlu oldu. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, gelinliğini çıkarmadan, nikah masasına oturduğu adamın aranan, hakkında hapis cezası olan ünlü bir dolandırıcı olduğu iddiasıyla sarsıldı. Evinde düşerek bayılan Türk müziğinin güçlü yorumcusu Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı..  Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı, bir otelde 1.5 milyon liralık soyguna adı karıştığı iddia edilen Murat Akıncı ise ortalıkta yok. İşte o haberin detayları..

EVLENDİĞİ ADAM DOLANDIRICI MI?

EVİNDE NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Zekeriyaköy'deki evinde Murat Akıncı'yla evlenen, daha sonra Akıncı hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla boşanma kararı alan Zerrin Özer dün rahatsızlanarak akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Özer’in menajeri Kemal Aslan ilk açıklamayı yaptı.

Aslan, "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor.  3-4 saattir buradayız" dedi.


BOŞANMA KARARINI AÇIKLADI

Zerrin Özer'in iki gün önce nikah masasına oturduğu eşi Murat Akıncı hakkında bomba iddialar ortaya atılmıştı. 3 kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu öne sürmüştü. İki gündür magazin gündemini sallayan açıklamalardan sonra Zerrin Özer'den flaş bir karar geldi..

Şarkıcı Zerrin Özer, bugün menajeri Kemal Aslan aracılığı ile kamuoyuna bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada evliliğinin temelden sarsıldığını ve Murat Akın’a boşanma davası açtığını belirtti.

İşte Özer cephesinden yapılan o açıklama:

Değerli basın mensupları;

16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

MAĞDUR KADINLARIN İDDİALARI 

Zerrin Özer'in eşi yüzünden mağdur olduğunu iddia eden ve kimliğini açıklamayak istemeyen bir kişi şunları söyledi:

O bir servet avcısı. Zerrin hanım aşık olabilir ama o kişinin sevdiğini düşünmüyorum. Cebinde 5 kuruşu olmayan bir adam. Nakit param yok dediğimde 'telefonunu sat' dedi.

"400 BİN TL DOLANDIRILDIM"

Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım ise, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı.

Seda Hanım, 16 Kasım 1984 doğumlu olduğunu söylediği Murat Akıncı’nın ilerleyen dönemlerde çirkin yüzünü gösterdiğini ve kendisini tehdit ettiğini hatta oğlunu öldürmekle korkuttuğunu söyledi. Mahkeme kayıtlarında bu bilgilerin hepsinin bulunduğunu ifade eden Seda Hanım, bu süre zarfında kendisinden tek kuruş bile alamadığını açıklayarak işinden olduğunu ve kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtan Murat Akıncı’nın yalancı ve dolandırıcı olduğunu belirtti.

"BENİ GÖRDÜĞÜ GÜN EVLENME TEKLİFİ ETTİ"

Nur isimli bir kadın da Akıncı hakkında şunları söyledi:

Flört aşamasında benden 80 bin TL istedi. Ben de vermedim. Sonra fotoğraflarıma montaj yapıp beni rezil etmekle tehdit etti. Sahte kimlikle dolaştığı için polis ona ulaşamıyor. Zerrin Özer, çok tehlikeli bir insanla evli.  O cehennemden çıkan bir iblis.  Ağır suçla yargılanıyor. Bu adam hakkında hapis kararı var. Beni gördüğü gün evlenme teklifi etti. Tanınmış bir iş adamının 1.5 milyon lirasını otelden çaldı. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.
 

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Son Güncelleme: 19.06.2019 00:57
Anahtar Kelimeler:
Zerrin ÖzerMurat Akıncı
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