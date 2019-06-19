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Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar

Zerrin Özer ile sade bir nikah töreni ile hayatını birleştiren Murat Akıncı'ya yönelik suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez DJ Hakan Kakız, adı geçen kişinin kendisine şantaj yaptığını iddia etti..

Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar

Zerrin Özer ile sade bir nikah töreni ile hayatını birleştiren Murat Akıncı'ya yönelik suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez DJ Hakan Kakız, adı geçen kişinin kendisine şantaj yaptığını iddia etti..

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:59
Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar

Zerrin Özer'in boşanma davası açtığı eşine şok suçlamalar


Zerrin Özer, 3 yıllık sevgilisiyle 36 saat süren evlilik macerasını sona erdirirken, Murat Akıncı hakkında ortaya atılan iddialara yenileri eklendi. Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan ve Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına telefonla bağlanıp yaşananları canlı yayına çıkarak yaşananları anlatırken, Akıncı hakkında sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'dan akıllara zarar iddialar ortaya atıldı.


BANA ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJ YAPTI

Sosyal medya fenomeni ve DJ Hakan Kakız, Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Murat Akıncı'nın, yıllar önce kendisine aşık olduğunu ve çıplak fotoğraflarını gönderdiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şoke eden Kakız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adam servet avcısı bir dolandırıcı! Seneler önce bana yazıp bana aşık olduğunu söyleyip çıplak fotoğraflarını atıyordu bana. Daha sonra ünlü bir kız arkadaşıma da aynı şeyleri yaptığını öğrenince her yerden engellemiştim. Yazık yani üzüldüm Zerrin Hanım için. Adam resmen oyunculuğunu konuşturup kendine aşık ediyor insanları, tabii sırf paraları yemek için pes."

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Anahtar Kelimeler:
Zerrin ÖzerSevilay ÜnalSosyal Medya
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