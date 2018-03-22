Zuhal Olcay'a Erdoğan'a hakaretten 10 ay hapis



Ünlü Şarkıcı Zuhal Olcay, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olcay için 4 yıl 8 ay hapis cezası istenmişti.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan sanatçı Zuhal Olcay 10 ay hapse çarptırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sahne aldığı bir mekanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı bir şarkının ardından yaptığı el işareti nedeniyle sanatçı Zuhal Olcay hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ünlü sanatçının söylediği şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı ve şarkı söylerken Cumhurbaşkanına yönelik el işareti yaparak alenen hakaret ettiği iddia edilmişti..

Zuhal Olcay, ifadesinde “Boş vermişim dünyayı” isimli şarkıyı “Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş hepsi yalan bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya” şeklinde yorumladığını kabul ettiğini söyledi.

Sahnede içkiyi fazla kaçırdığını el hareketini sahnenin ön kısmında bulunan bir seyircinin laf atması üzerine yaptığını, seyircilerinde içki aldıklarını o esnada alkolün verdiği durumla hoş olmayan hareketler yapmış olabileceğini belirterek bu hareketin Cumhurbaşkanına hakaret ile bağdaşmayacağını beyan ederek suçlamaları kabul etmedi.