Zuhal Topal'dan fuhuş rezaleti ile ilgili açıklama

Dün Adana merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda eskortluk sitesi adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı evlilik programıyla ünlenen damat adayı Birkan K. da vardı.Zuhal Topal basında yer alan bu haberlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Zuhal Topal'ın açıklaması:

Son zamanlarda internet sitelerinde geçtiğimiz sezon sunuculuğunu yaptığım, şu anda yayında olmayan "Zuhal Topal'la" programının locasında yer alan isimlerle ilgili pek çok haber yayınlanmaya başladı. Daha önce de altını çizerek belirttiğim gibi programın yapımcısı ben, benim eşim ya da ailemden biri değildir. Dolayısıyla çıkan haberlerin muhatabı yapım şirketidir. Şahsımla ilgili olmadıkça; programla ilgili olan ve muhatabı yapım şirketi olan haberlerin, benim ismimle yan yana getirilmemesini önemle rica ederim.

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