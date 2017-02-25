Televizyonlardaki evlilik programları tartışılmaya devam ediliyor.Bu tartışmalara köşesinde yazdığı yorum ile Milliyet gazetesinin yazarı Ali Eyüboğlu ayrı bir boyut getirdi ve Zuhal Topal’a hodri meydan dedi.
Milliyet Gazetesi’ndeki köşesinde Ali Eyüboğlu’nun şunları yazdı.
”İzdivaçların perde arkası araştırılsın” yazım bir hayli yankı uyandırdı. Aynı gün Esra Erol, “Bütün duygularıma tercüman oldu” deyip, ATV ekranında yazım için bana teşekkür etti. Zuhal Topal’dan ise ertesi gün ilginç bir hamle geldi. Fanları, sosyal medya hesaplarından bana o yazıyı Esra Erol’un yazdırdığı iftirasını atarken Topal da canlı yayında 21 yaşındaki gencecik masum kız (Hanife) ile uğraşanları önce kınadı, sonra Allah’a havale etti. Topal, ardından önce kaş göz, daha sonra sağ eliyle yazma işareti yapıp, “Biz biliyoruz onu yaptıranı. Oyuna gelme” dedi.
Önce o sözlerle kastettiklerinin kimler olduğunu açıkla, sonra da iddianı ispatla. İddiasını ispat edemeyene ne derler bilirsin bizde. Zat-ı âliniz suya “bu” derken, ben gazetecilik yapıyordum. Siz 1976’da dünyaya geldiniz, bense 1979’dan beri gazetecilik yapıyorum.Gerektiğinde kalemini kıran, ama satmayan bir kültürden geliyorum ve tertemiz bir mazim var. Bugüne kadar yaptığım haberler veya yazdıklarım yüzünden hiçbir mahkeme bana ceza vermedi.Oysa sizin sunduğunuz programlara RTÜK’ün “yayıncılık ilkelerini ihlal”den kestiği cezaları yazmaya kalksam, bu sütunlara sığmaz.İzdivaçların geneli için yaptığım eleştiriyi Esra Erol sahiplenirken sadece sizin bu denli hiddetlenmenizin bir sebebi olmalı.O yazımdan bir gün sonra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, evlilik programları için bin katı ağırını söyledi, sesiniz çıkmadı, çıkamadı.Ve hepsinden önemlisi de şu;Seyirciyi kandıran, insanları evlilikten soğutan evlilik programları için yolun sonu görünüyor. Çünkü TBMM, sonunda bu konuyu araştırmak için komisyon kurdu.