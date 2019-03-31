ABD ambargosu, Volvo'nun Türkiye satışlarını vurdu



Türkiye otomobil piyasasında varlık mücadelesi veren Volvo, S60 modeli Türkiye bayilerinde artık bulunmuyor. Amerika ile Türkiye arasında yaşanan krizde demir-çelik ürünleri ile otomobil ithalatına karşılıklı olarak konulan yüksek gümrük vergileri Volvo'nun S60 modelini vurdu. Volvo S60 modelinin kasası ABD'de üretilince Ankara ile Washington arasındaki gümrük savaşlarına takıldı.



Halen Türkiye'deki bayilerinde bulunmayan S60 modeli için piyasa fiyatları diğer markalara göre daha fazla artan araç olarak öne çıktı.

Otomotiv sektörünü yakından takip eden uzmanlar S60 modelinin önümüzdeki Temmuz ayında fiyatının 350 TL'yi bulabileceği öngörüsünde bulundu. Geçtiğimiz ay 190 bin TL'ye alıcı bulan araçların yeni kasa ile birlikte 320 ile 350 bin TL arasında son kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

Temmuz ayından sonra gelmesi planlanan ABD üretimi yeni kasalı S60 araçların yüksek fiyatıyla satılmasının oldukça güç olduğu bildiriliyor.

S60 modelinin eski kasa ikince el fiyatları Türkiye'de 160 bin liraya kadar müşteri buluyor.



V40 modelinin üretimin durduran Volvo'nun en yoğun talep gören modelinin ikinci el piyasasının hala hareketli olduğuna dikkat çekiliyor. V40 modelinin ikinci el piyasasındaki fiyatları ise üretim yılı ve KM'sine göre 90 ila 100 bin TL arasından değişiyor.