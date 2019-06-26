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Dacia tutkunları ve Mesut Abi #HakkınıVer’mek için buluşuyor

Otomobilin Mesut Abisi ve Dacia tutkunları 3 gün sürecek büyük maceraya çıkmak için gün sayıyor.

Dacia tutkunları ve Mesut Abi #HakkınıVer’mek için buluşuyor

Otomobilin Mesut Abisi ve Dacia tutkunları 3 gün sürecek büyük maceraya çıkmak için gün sayıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:28
Dacia tutkunları ve Mesut Abi #HakkınıVer’mek için buluşuyor

Dacia tutkunları ve Mesut Abi #HakkınıVer’mek için buluşuyor

Dacia sponsorluğunda ve Shell desteğinde gerçekleştirilecek #HakkınıVer Ekspedisyonu için geri sayım başladı. Otomobilin Mesut Abisi’nin Dacia tutkunları ile birlikte yola çıkacağı büyük macera 12 Temmuz sabahı başlayıp, 14 Temmuz akşamına kadar sürecek. Mesut Abi ve Dacia tutkunları 3 gün boyunca Dacia’ların #HakkınıVer’mek için 700 km’lik bir doğa turu yapacak.

Mesut Abi Ekibi ve Sandero Stepway Türkiye, Duster Team Türkiye grup üyelerinden oluşan 28 araçlık ilk kafile 12 Temmuz Cuma sabahı İstanbul’dan yola çıkarken Kocaeli ve Sakarya bölgesinden katılacak Dacia tutkunları da Kocaeli Yuvacık Barajı’nda konvoyla buluşacak. Aynı gün Yalova Erikli Yaylası’na ulaşacak Dacia konvoyu ve o noktada katılacak Dacia tutkunları, Çifte Şelale ve Dipsiz Göl’ü gezerek bol bol fotoğraf çekecek, off-road gösterileri izleyecek ve kamp kurarak geceyi Erikli’de geçirecek.
13 Temmuz Cumartesi sabahı tekrar yola koyulan konvoy, bu sefer Uludağ bölgesinde Keles Kocayayla’ya ulaşacak. 

Bir günlük kamp noktası olan Kocayayla’da ise katılımcılar oryantiring adı verilen yön bulma yarışması turnuvasında kıyasıya yarışacak. Bursa ve Balıkesir bölgesinden isteyen Dacia tutkunları konvoya bu noktadan katılabilecek.

14 Temmuz Pazar sabahı ise Dacia konvoyu bu sefer Uludağ’ın ardını dolaşarak İnegöl üzerinden Gürsu Ericek Yaylasına ulaşacak. Orada da zipline etkinliği ve Ericek Göleti’nde yapılacak kano yarışları sonrasında Pazar akşamı İstanbul’a dönecek.

2 gece ailece kampta kalıp, 3 gün doğanın kucağında gezi ve eğlencenin tadına doyacak olan Dacia tutkunları etkinlik boyunca bol bol muhabbet edip yüzlerce fotoğraf çekecek.


3 gün boyunca drone, yer ve araç üstü kameralarla videoya çekilecek olan etkinlik süreci, her güne bir video olmak üzere üç ayrı video olarak youtube.com/otomobilinmesutabisi kanalında, facebook.com/otoinfo.tv sayfasında, facebook.com/groups/daciasanderostepwaymarmara/ ve facebook.com/groups/dusterteamturkiye/ adreslerinde yayınlanacak.
Büyük maceraya katılmak isteyenler: www.facebook.com/events/2392688577616634/ adresindeki etkinlik uygulamasına tıklayarak kayıt yaptırabiliyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
DaciaShell#HakkınıVerMesut AbiMesut Abi EkibiSandero Stepway TürkiyeDuster Team Türkiye
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