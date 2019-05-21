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Gazelle Next kamyonet fiyatlarında büyük avantaj

GAZelle Next’te kaçırılmayacak fiyat avantajları hala devam ediyor. GAZelle Next kamyonet 65 bin 900 TL’ye GAZ bayilerinde

Gazelle Next kamyonet fiyatlarında büyük avantaj

GAZelle Next’te kaçırılmayacak fiyat avantajları hala devam ediyor. GAZelle Next kamyonet 65 bin 900 TL’ye GAZ bayilerinde

21 Mayıs 2019 Salı 09:55
Gazelle Next kamyonet fiyatlarında büyük avantaj

Gazelle Next kamyonet fiyatlarında büyük avantaj

Türk Ticari Araç pazarına 2018’de yeniden adım atan Rus devi GAZ alırken de kullanırken de tasarrufa önem veren GAZelle Next Kamyonet ve Panelvanları ile fark yaratıyor.


GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, “Devir ekonomi devri. Bu nedenle alırken de kullanırken de hem tasarruf etmek isteyen hem de konfor ve performanstan taviz vermek istemeyen müşterilerimizin sesine kulak veriyoruz. GAZelle Next Kamyonetlerimiz 65.900 TL, GAZelle Next Panelvanlarımız ise 69.800 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Üstelik yüzde 0 faiz seçeneğimiz de var. Tüm müşterilerimizi Mayıs ayı bitmeden GAZ Türkiye yetkili bayilerine davet ediyoruz.” dedi.


3 yıl 150 bin kilometre garanti

GAZelle Next Kamyonet ve Panelvanlarda 150 beygir güç üreten Cummins dizel motor yer alıyor. 3 yıl 150 bin kilometre garantili araçlar, 8 yıl paslanmazlık garantisi, joystick vites gibi özelliklere sahip. Ayrıca 20 bin kilometre bakım aralığıyla GAZelle Next, kullanıcısını alırken de, kullanırken de üzmüyor. Fiyatının çok üzerinde performans sunuyor.
 

GAZelle Next’teki kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli… Daha detaylı bilgilere gazturkiye.com.tr adresinden ulaşılabiliyor…


 

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Anahtar Kelimeler:
GAZelleNextGAZelle Next KamyonetGAZelle Next
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