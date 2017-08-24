Pancar Fiyatları ne olacak



Türkiye'nin en büyük üretici kitlesini oluşturan pancar ekicileri kara kara düşünüyor.

Geçtiğimiz yıl seçim telaşıyla Karadeniz'de fındık taban fiyatını 13 lira olarak açıklayan hükümet, 2017'de kimsenin beklemediği bir kararla üreticiyle arasına mesafe koydu. Önce 9.5 TL olarak ilan edilen fındık taban fiyatı 10 TL'ye çekilerek güya bir yanlıştan dönüldü

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Karadenizli üreticilere yakınlığı ile bilinen bakanlar, fındık taban fiyatının açıklanmasının ardından sus pus oldu, bu konuda tek bir açıklama bile yapmadı. Hükümet sözcüsü "Üreticimizi memurumuzu, emeklimizi enfasyona ezdirmeyeceğiz" mealinde bir açıklama ile konuyu geçiştirdi. Hükümet sözcüsünün konuşmasına tepkileri takip ederken aklıma bir Karadeniz'in ünlü topçusu Temel amcanın fıkrası geldi aklıma. Hemen sizlerle paylaşayım da, buradaki durumu siz hayal edin.

Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, bir Rus Savaş Gemisi Sinop'a dadanmış.

Gemi iki de bir gelip Sinop'u bombalayıp gidiyor.

Malum ne donanma var, ne savunma, ne kundağı sökülmemiş top kalmıştır, ne de toplu tabanca.

Sinoplu'lar umutsuzdur. Sinop'un ileri gelenlerinden biri, esnafla dertleşirken yine Rus gemisi gülle yağmuruna tutar çarşıyı ve kaçar...

Bu sırada bir esnaf ortaya çıkar ve bağırır; Yok mu bu Rus zulmünden bizi kurtaracak bir babayiğit

Bir esnaf söze girer;

- Yahu bizim yukarı mahalleden Temel Amca vardı, o askerliğini Balkanlar'da topçu olarak yaptıydı, onu bulalım...

Vatandaş binbir umutla Temel Amca'yı bulur getirir sahile.

Temel amca bir durum değerlendirmesi yapar, etrafında ahaliye seslenir.

-Ey Sinoplu hemşerilerim, elimizde top tüfek barut varmıdır?

-Yoktur Temel amca..

-O zaman tez elden şu iki büyük ağaç kesile..

Sahilde iki ağaç kesilir, içi oyulur, teller şeritler ile sarılır top haline getirilir.

İkinci gün Temel Amca ahaliye seslenir...

-Ey Sinoplu hemşerilerim, tez elden avcı komşularınızdan, bildiklerinizden ne kadar barut bulubalirseniz getirin..

Barutlar toplanır, Temel amca gençlerinde yardımı ile kendi yaptığı topa bir de fitil yerleştirir, Rus savaş gemisinin gelmesi beklenir. Bu arada Temel amca görevlendirdiği bir manga gençle mevzidedir.

Minareye çıkan gözcüden günün birinde öğleye doğru haber verir,

Rus gemisi şimalin garbında göründü, Rus gemisi Şimalin garbında göründü...

Temel amca mangasına emir verir;

-Uşaklar atış için sipere girin.

-Uşaklar ilk atım için emir bekleyin

-Uşaklar gülleleri topun ağzına verin

Bir at arabası irili ufaklı taş, çakıl ve tel çiviler doldurulur gülle niyetine.

Karadan savaş gemisi görnünce Temel amca o tarihi emrini verir Sinoplu genç topçu adaylarına

-Ula uşaklarım topunuza kuvvet ateeeeeeeeş

Büyük bir gürültüyle patlar top. Ortalık toz toprak, ana baba gününe döner. Onlarca genç sizlere ömür.

Temel amca siperden çıkıp etrafındakilerin şaşkın bakışı arasında

-Ula uşaklar, durum burada böyleyse varın siz oradaki savaş gemisinin halini düşünün..

Tesadüf mü, yoksa korku mu bilinmez Rus gemisi Sinop açıklarından uzaklaşır gider ve bir daha geri gelmez..

Karadeniz'de fındık üreticisinin durumu acınacak hale geldiyse, İç Anadolu Bölgesi'nde, Konya Ovası'nda pancar üreticisinin halini düşünmek bile istemiyorum.

Yıllardır polar kavgası, kantar darası kavgası verdiğimiz tarlalarda bu yıl iyi bir rekolte bekleyen pancar üreticisinin taban fiyat beklentisi bir an önce giderilmelidir.

Bu arada Konya Şeker'de enteresan gelişmeler oluyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın yakın akrabası olduğu öne sürülen Konya Şeker A.Ş.'ye getiriliyor.

Konyalı ayakta.

Recep Konuk, yıllar sonra ilk kez 'Adayım' diyemiyor.

Konya Şeker Yönetim Kurulu'nun imza yetkisinin elinden alındığı iddiaları kimse tarafından yalanlanmadı.