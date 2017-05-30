"1044 GÜN SONRA SİZLERLEYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısına katıldı. Erdoğan, grup başkanı Başbakan Binali Yıldırım'ın açılış konuşmasından sonra kürsüye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tam olarak da 1044 gün sonra burada sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bilindiği gibi 16 Nisan halk oylamasının getirildiği yeniliklerden biri de, cumhurbaşkanının partili olmasının önünün açılmış olmasıdır. Anayasa değişikliğimizin kabul edilmesinin ardından biz de bu hakkımızı kullanmış oluyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce Başbakan Binali Yıldırım oturumu yönetiyor. Başbakan Binali Yıldırım, oturumu açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sayın Başkanım' diye hitap etti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Misafirlerimize de hoşgeldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz çarşamba akşamı Manisa'da meydana gelen depremde bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle belirtiyorum. Bazı binalarda hasarlar meydan geldi. Hükümetimiz, vatandaşlarımıza destek olmak için bölgeye gitti. En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır. Yine dün vefat eden gönül insanı Ahmet Er'e Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisiyle en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüş, şifa dileğinde bulunmuştum.
"SON İKİ AYDA 43 ŞEHİT VERDİK"
Sadece son iki ayda yurt içi ve yurt dışında 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz, maalesef 43 de şehit vermiştir. Terör örgütünün geçmişte hiç girilmemiş, girilememiş inlerine girip teröristlere dağları, mağaraları dar eden kahraman güvenlik güçlerimize şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bu fedakarlıkları boşa gitmeyecek. Türkiye, çok geniş bir alanda yürüttüğü istiklal ve istikbal mücadelesini zaferle sonuçlandıracaktır.
"1044 GÜN SONRA SİZLERLEYİM"
1044 gün sonra sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Anayasa değişikliğinin 25 milyon 157 bin gibi demokrasi tarihimizin rekoru olan bir evet sayısı ile kabul edilmesinin ardından biz de bu hakkımızı kullanmış oluyoruz. 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ne giderek üye oldum. 21 Mayıs'ta ise delegelerimizin teveccühü ile genel başkanlık görevine seçildik. Dün MKYK toplantımızı yaparak MYK'mızı da belirledik. Bugün de grup toplantımızı gerçekleştirmek üzere Meclis'teyiz. Durmak yok, yola devam. Bundan sonra işimiz çok daha zor. Özellikle MYK ve grup toplantılarımıza iştirak etmeye çalışacağım. Şahsen katılmadığım toplantılara da ihsas ettiğimiz genel başkan vekilliğiyle Sayın Binali Yıldırım başkanlık ederek yürütecektir.
"AK PARTİ CUMHURİYETÇİDİR"
Partimizi kurduğumuzda Türkiye'nin sorunları çözümsüz değil demiştik. Milletimize zorlaştıran değil, kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen deği birleştiren, haklı zayıfları haksız güçlülere karşıkoruyan bir yönetim şekli vaat etmiştik. AK Parti kendini sürekli geliştirmesine rağmen çizgisinde en küçük bir sapmaya meydan vermemiş bir partidir. 2001'den bu yana yaptıklarımıza baktığımızda gördüklerimiz şudur; Bu ülkeye gerçek manada demokrasiyi de, cumhuriyeti de, refahı da getiren AK Parti olmuştur. Birileri kabul etmeyebilir ama ben sosyal hayatın da bir matematiği olduğu taraftarıyım. AK Parti demokrattır, bunun için milletin tercihlerini hep en üstte tutmuştur. AK Parti cumhuriyetçidir. AK Parti, cumhura dayanmış millete teslim olmuştur. AK Parti millidir, yerlidir. Bunun için attığı adımlarda, yaptığı icraatlarda sadece milletin ne dediğine, halkın ne istediğine bakmıştır.
"TÜM DÜNYAYA DERS VERDİK"
Hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanmaktır. Türkiye, geçtiğimiz yıl yaptığı 6,5 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla tüm dünyaya örnek olmuş bir ülkedir, başkası yok! Değerli kardeşlerim, Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen 3 milyon kardeşimiz için yaptıklarımızla insanlık dersi verdik. AK Parti, ülkemizin zenginliklerini milletimizin tamamına aktarmıştır. Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan, 11 bin dolara çıkmış olması bunun en büyük ispatıdır.
"AK PARTİ DEVRİMCİ BİR PARTİDİR"
AK Parti aynı zamanda muhafazakardır. Milletimizin tarihine, kültürüne saldırılmasına karşı çıkmış, bu değerlere sımsıkı sahip çıkmıştır. AK Parti açıkca söylemek gerekirse devrimci bir partidir. Türkiye Cumhuriyet döneminde en ileri, en kapsamlı, en etkili değişimleri AK Parti döneminde yaşamıştır.
"DEĞİŞTİRMEDİĞİNİZ SÜRECE BU ÜLKEDE MİLLET SİZE İKTİDAR VERMEZ"
Hak ve özgürlükler konusunda hiçbir dönemde atılamayan adımlar bizim dönemimizde atılmıştır. Bizim yavrularımızı okulların kapısından kovan, anneleri ağlatan siz olmadınız mı? Hüngür hüngür kızlarımızı sokaklarda sürüyen siz olmadınız mı? Devletimizin içerisinde kadınlarımızı başı açık-kapalı olarak sınıf sınfı ayıran siz olmadınız mı? Öyle 'özgürlük benim sınıfıma dahil olanlarla olur' mantığı özgürlük tamında yoktur. Böyle bir şey olamaz. Bu milletin fertlerini birbirine düşman ettiğiniz sürece bu millet size bu ülkede iktidar vermez, vermeyecektir.
YÜKSEKOVA VE CİZDRE'NİN İL OLMASI
Yüksekova ve Cizre'ye şehir sözümüz var. Bu iki ilçeyi süratle ile çevirelim. Bu bir kentsel dönüşümdür. Hakkari'deki şehri, Yüksekova'ya taşıyoruz. Olay sadece valilik ve bazı kurumların taşınmasıdır. Aynı şekilde Cizre'de böyledir. Şırnak, Cizre ile tarihi ile buluşacaktır.
"BEN MİLLETİMLE GURUR DUYUYORUM"
Milletimiz 15 Temmuz gecesi, devletinde sembolleştirdiği, özgürlüğünü, bayrağını, inancını, geleceğini korumak için adeta kıyam etmiştir. Bu çok anlamlıdır. Bir çağrıyla ülkemizin dört bir köşesinden milletimizin meydanlara dökülerek bu cevabı vermesi çok anlamlıdır. Ben milletimle gurur duyuyorum. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan... Öyle bir yürüdü ki... 249 şehit verdik ama hiç olmazsa bu alçak FETÖ'nün arkasındaki kahpe iz sürücülerine bu ülkeyi teslim etmedik. Şimdi duruşmalar başladı. Bu duruşmalarla birlikte, bizler tabii bütün şehitlerimizin ailelerine, gazi ailelerine bu mahkeme kararlarıyla bir defa hakların iade-i itibarın sağlanmasını temin edeceğiz. Dünyada bunları korumaya kalkan ülkelere karşı da daha ne istiyorsunuz buyrun yargı kararları deyip önlerine koyacağız.
"BURADAN TÜM DÜNYAYA SESLENİYORUM"
Dünyaya sesleniyorum. Eğer sizler iadei itibara yardımcı olmazsanız bilesiniz ki yarın birgün bizim elimize düşenleriniz olduğunda siz de bunları bizden alamayacaksınız. Terörle mücadele lokal değildir, uluslararası bir mutabakatın uygulamasıdır. Biz sizden bizim ülkemize ait olanları süratle bize vermenizi istiyoruz. Ettiniz ettiniz, etmediniz biz de bunu yaparız.
"SİYASETTE CİDDİ BİR RAKİBİMİZ OLMADIĞI İÇİN..."
15 Temmuz'dan sonra artık kendisine can borcumuz da olan milletimize şükranlarımızı kendisinie daha iyi hizmetle yapacağımıza inanıyorum. Meclis grubumuza da bu süreçte önemli görevler düşüyor. Meclis'in mevcut gündemi zaten yoğunken bir de üzerine reformların yükü binecek. Milletimiz için, ülkemiz, geleceğimiz için bu yükü hep birlikte omuzlayacağız. Yeni Türkiye'nin inşaasında omurga görevini yine sizler üstleneceksiniz. AK Parti milletin bağrından çıkmış ve bugüne kadar gücünü milletten almış bir partidir. Kurban Bayramı'nı çok iyi değerlendirmeliyiz. Siyasette ciddi bir rakibimiz olmadığı için hizmetler konusunda kendimizle yarışıyoruz. Sandıkta yüzde 50'nin üzerine çıkmak için milletimizin tamamını kucaklamak zorundayız.
"İL İLÇE TEŞKİLATLARIMIZIN TAMAMINI GÜNCELLEYECEĞİZ"
İl, ilçe teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. 2019'a hazırlanmamız gerekiyor. Bu yüzden ilgili birimlerimizin bu hazırlıkları yapması gerekiyor.
Sözcü