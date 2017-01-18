18 mart'ta ilk kazmayı vurmak istiyoruz

Beştepe’de, Şehircilik Şurası’nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım ”İnşallah bu yıl 18 Mart’ta bu köprüye ilk kazmayı vurmak istiyoruz” dedi.

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