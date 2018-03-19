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2018 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' ilan edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan , 2018 yılını 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' olarak ilan ettiklerini açıkladı.

2018 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' ilan edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan , 2018 yılını 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' olarak ilan ettiklerini açıkladı.

19 Mart 2018 Pazartesi 15:18
2018 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' ilan edilecek

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatı dolayısıyla, ailesine başsağlığı dileklerini iletmek üzere Güven Hastanesine geldi.

Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, bugün sadece siyaset dünyasının değil bütün Türkiye için çok önemli bir kayıpla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Hasan Celal Güzel, bizim ülkemizin nadide evlatlarından birisiydi. Son derece yürekli, cesur, milletin dertleriyle dertlenen, halkın ve hakkın hakim olması için gayret sarf eden büyük bir dava adamıydı." ifadesini kullandı.

Hasan Celal Güzel ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu aktaran Bakan Kurtulmuş, kendisini kaybetmiş olmaktan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

"Gelecek nesillere aktarılması için çalışacağız"

Kurtulmuş, milletin her ferdinin Hasan Celal Güzel'i özellikle 28 Şubat sürecindeki dik duruşuyla hatırlayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çoğu insanın kaçacak delik aradığı, insanların sözlerini sakladığı, gizlediği bir ortamda Hasan Celal Güzel büyük bir fedakarlık ve cesaretle ortaya çıkarak millete karşı zulüm edilmesine mani olmaya çalıştı. Millete zulüm eden 28 Şubat'taki o baskıcı zorbalara karşı sonuna kadar direndi. Her platformda kendisini gösterdi. Demokrasiye sahip çıkışı, darbelere karşı duruşuyla bilinen yönüyle halkımız tarafından da 'Tank Hasan' diye isimlendirildi."

15 Temmuz sonrasında FETÖ darbe teşebbüsüne karşı gösterdiği dirayetli ve kararlı mücadelesiyle herkesin zihninde unutulmaz bir yer inşa eden Hasan Celal Güzel'in, hayatının son anına kadar milleti için güzel şeyler yapmaya çalıştığına dikkati çeken Bakan Kurtulmuş, "Yapmış oldukları hizmetler hiçbir şekilde unutulmayacaktır. Hasan Celal Güzel ismi hem isminin ilk hali olan Hasen'den o güzellikleriyle kalacak. O celalli haliyle de hatırlanacak. Hem de güzel bir insan olarak Türk milletinin hafızalarında kıyamete kadar var olacaktır." ifadesini kullandı.

"Biz de Kültür Bakanlığı olarak bundan sonra her yılı bir kültür ve sanat adamıyla ilgili bir yıl olarak ilan etmek üzere hazırlık yapıyorduk." diyen Kurtulmuş, 2018 yılını Hasan Celal Güzel yılı ilan edeceklerini bildirdi.

Muhabir: Duygu Yener

Anahtar Kelimeler:
Hasan Celal GüzelKültürKültür Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşKültür YılıVefat
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