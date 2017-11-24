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4'ü sözde lider kadrodan 26 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, son bir haftada 4'ü bölücü terör örgütünün sözde lider kadrosunda olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

4'ü sözde lider kadrodan 26 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, son bir haftada 4'ü bölücü terör örgütünün sözde lider kadrosunda olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Kasım 2017 Cuma 17:04
4'ü sözde lider kadrodan 26 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, 17-23 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Diyarbakır, Tunceli, Bitlis, Siirt, Muş ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bilgilendirmeye göre gerçekleştirilen operasyonlarda, 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirilirken, 32 piyade tüfeği, bir uçaksavar makinalı tüfek, bir av tüfeği, 5 makinalı tüfek, bir makinalı tabanca, 17 tabanca, 4 roketatar, bir keskin nişancı silahı, 60 milimetrelik havan ve iki tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda bu silahlara ait çok sayıda mühimmat da ele geçirilirken, tespit edilen 30 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 30 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında düzenlenen operasyonlarda ise 293 bin 905 paket kaçak sigara, 7 bin 108 litre kaçak akaryakıt, 4 kaçak cep telefonu, 771 kaçak silah ve 2,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yasa dışı sınır geçişinde bulunan 14 bin 487 kişi de yakalandı. Operasyonlarda 5 Mehmetçik yaralandı. Özellikle Diyarbakır ve Irak’ın kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildi.

Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen operasyon

Bilgilendirmede Astana mutabakatı kapsamında Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan Suriye'nin İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı anımsatıldı.

İdlip'te 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı yeni bir gözlem noktasının tesis edildiği, diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmelerine yönelik çalışmalara ise devam edildiği bildirildi.

Muhabir: Barış Gündoğan


Anahtar Kelimeler:
EtkisizTeröristTürkiye
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