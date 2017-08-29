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Adalet Bakanı Gül: Kılıçdaroğlu, sistematik olarak yargıya saldırmaktan vazgeçmelidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kılıçdaroğlu, sistematik olarak yargıya ve onun onurlu mensuplarına saldırmaktan vazgeçmelidir." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Kılıçdaroğlu, sistematik olarak yargıya saldırmaktan vazgeçmelidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kılıçdaroğlu, sistematik olarak yargıya ve onun onurlu mensuplarına saldırmaktan vazgeçmelidir." dedi.

29 Ağustos 2017 Salı 21:10
Adalet Bakanı Gül: Kılıçdaroğlu, sistematik olarak yargıya saldırmaktan vazgeçmelidir

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hakimler kimseden talimat almazlar, aksini iddia etmek hakimlere açıkça iftiradır. Kılıçdaroğlu, sistematik olarak yargıya ve onun onurlu mensuplarına saldırmaktan vazgeçmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyaset yargıya hakim olmuştur, hakimler hukuka değil iktidarın beklentisine göre karar veriyor." sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu vurgulayan Gül, "Hakimler kimseden talimat almazlar, aksini iddia etmek hakimlere açıkça iftiradır. Kılıçdaroğlu, sistematik olarak yargıya ve onun onurlu mensuplarına saldırmaktan vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mümin Altaş

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit GülCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluHakimlerPolitika
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