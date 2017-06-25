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25 Haziran 2017 Pazar 11:44

Adalet Yürüyüşü'ne Bayram molası

Kılıçdaroğlu, bayram namazını Bolu'da kıldı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili olarak 'Geçmiş olsun' dedi,

Adalet Yürüyüşü'ne Bayram molası
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Adalet Yürüyüşü'ne Bayram molası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram namazını Bolu'da kıldı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili olarak 'Geçmiş olsun' dedi,

Partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş kapsamında kentte bulunan Kılıçdaroğlu, bayram namazını kamp alanı yakınlarındaki Karacaağaç köyündeki camide kıldı.

Namazın ardından partililer ve köy sakinleriyle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, imamın okuduğu dua sonrası davet üzerine köy sakinlerinden Ayhan Kara'nın evinde kahvaltı yaptı.

"İNSANLAR ADALET ARIYOR"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 11. gününde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz kararlıkla sürdüreceğiz. Adaletin ne kadar önemli olduüğunu sizler de biliyorsunuz. Adalet benim için değil, hepimiz için olması gereken bir kavram. İnsanlar adalet arıyor. Ülkenin buna ihtiyacı var. Aslında gönül isterdi ki farklı partilerden de bize eşlik etsinler. İstanbul Ankara karayolunu yürüyerek bitireceğim.

BOZKURT İŞARETİ

Benim yaptığım her hareket emin olun samimi. İçten pazarlıklı bir insan değilim. Eksiğim olabilir, yanlışım da olabilir.  Eğer bozkurt işareti yapan birisi beni destekliyorsa benim de desteklemem lazım benim de alkışlamam lazım. İnsanlar eleştirebilirler, eleştirinin de belli bir düzeyde olması lazım.

"ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN"

Kılıçdaroğlu, kısa süreli rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



 
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