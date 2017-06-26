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26 Haziran 2017 Pazartesi 10:04

Adalet yürüyüşünde 12 gün; Cezaevinde özel yer hazırlanmış

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 12. Gününe basın toplantısı ile başladı. Kılıçdaroğlu, “Yargılanırken henüz daha karar verilmemiş ama Maltepe Ceza evinde özel yer hazırlanıyor” dedi

Adalet yürüyüşünde 12 gün; Cezaevinde özel yer hazırlanmış
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Adalet yürüyüşünde 12 gün; Cezaevinde özel yer hazırlanmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 12. Gününe basın toplantısı ile başladı. Kılıçdaroğlu, “Düşünün bir kişi yargılanırken henüz daha karar verilmemiş ama Maltepe Ceza evinde özel yer hazırlanıyor” diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı adalet yürüyüşü 12. Gününe girdi. Bolu Dağkent mevkisinden başlayan yürüyüş öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde basın toplantısı düzenledi.

Maltepe Cezaevinde özel oda hazırlandığı yönünde duyum aldıklarını ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bugün adalet yürüyüşümüzün 12. günündeyiz. Bayramın da ikinci günündeyiz. Yürüyüşümüzün adı adalet. Adalet yürüyüşü yapıyoruz. Ülkeye adalet gelsin istiyoruz. Adaletli bir Türkiye istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Birlikte yaşamayı istiyoruz.

Dün bir duyum aldık. Gerçekten son derece üzüldüm. Düşünün bir kişi yargılanırken henüz daha karar verilmemiş ama Maltepe Ceza evinde özel yer hazırlanıyor. Bir oda, üç oda hazırlanıyor. Odanın ufak tefek eksiklikleri hazırlanıyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor. Ve ona göre yer hazırlanıyor. Ve bu yargıyla siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi. Ve bizim bu yürüyüşümüze haklık kazandıran en temel olaylardan birisi. Mahkeme karar verecek. Ama kararı yürütme organı veriyor. Mahkeme sadece dillendiriyor bunu. Nerede yatacağı belirleniyor, nerede kalacağı belirleniyor. Odanın ufak tefek ihtiyaçları gideriliyor. Ankara’dan geliyorlar odalara bakıyorlar, nedir ne değildir diye. Dolayısıyla bu bizi derinden yaraladı. Ve adaletin neden zorunlu olduğunu bir kez daha bir kez daha gösterdi. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. 12. günde yolumuza devam ediyoruz. Hepiniz sağolun varolun.”

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, basın toplantısının ardından yürüyüşe başladı.
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