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Politika:
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05 Mayıs 2017 Cuma 19:55

AK Parti baskın erken seçime mi gidiyor

AK Parti baskın erken seçime mi gidiyor
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AK Parti baskın erken seçime mi gidiyor
Kurultay sürecini başlatan AK Parti'nin baskın erken seçime hazırlandığı iddiaları gündeme geldi. CHP'yi hazırlıksız MHP Kurultayı'nı bile yapamadan tükenmiş bir halde Türkiye'yi yeni bir seçim sürecine sokmaya hazırlanan AK Parti'nin planına muhalefetten tepki var.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, " AK Parti'nin kongre sürecini hızlandırması, ister istemez erken seçimi de gündeme getirmiş oldu. Bu aceleyi başka türlü yorumlamak zor. Tabii bir de hükümet değişikliği ihtimali var. Bekleyip göreceğiz. Türkiye'nin bekası AK Parti'nin bekasından daha önemli. Bu yeni sürecin AK Parti'nin geleceği için bile endişe verici olabileceğini düşünmek mümkündür" dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden 16 Nisan referandum sonucu ve gündeme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şunu unutmayalım ki; Türkiye´nin bekası AK Parti'nin bekasından daha önemlidir. Referandum sonrasında oluşan bu yeni sürecin AK Parti'nin geleceği için bile endişe verici olabileceğini düşünmek mümkündür.

"ANAYASALAR TOPLUMLARIN ORTAK UZLAŞMA METİNLERİ OLMALI "

"Anayasaların toplumların ortak uzlaşma metinleri olduğunu ve toplumun bütününü kucaklaması gerektiğini vurgulamıştık. Nitekim milletimiz de 16 Nisan´da ortaya koyduğu irade ile bu endişeyi paylaştığını gösterdi. Şimdi bu değişiklikle, işsizlik mi ortadan kalkacak, dış politika mı düzelecek, ekonomi rayına mı oturacak? Asgari ücret açlık sınırının üzerine mi çıkacak? Ülkede güven ve huzur ortamı mı oluşacak? Yoksa tam tersi mi olacak?"

"BU ACELEYİ BAŞKA TÜRLÜ YORUMLAMAK ZOR"

"AK Parti'nin kongre sürecini hızlandırması, ister istemez erken seçimi de gündeme getirmiş oldu. Bu aceleyi başka türlü yorumlamak zor. Tabii bir de hükümet değişikliği ihtimali var. Bekleyip göreceğiz."


 
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