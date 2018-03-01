AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: Afrin bizim gönül coğrafyamızın sınırları içerisindedir

HATAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Herkes şunu bilsin ki Afrin bizim gönül coğrafyamızın sınırları içerisindedir. Zeytin Dalı Harekatı da milletimizle yüzyıllardır ortak bir kaderi paylaşan kardeşlerimize uzattığımız yardım elimizdir. İşgalcilere, fırsatçılara, çapulculara, namertlere ve nankörlere karşı sınırlarımızın güvenliğini korumak amacıyla başlattığımız bu harekat, inşallah zaferlerle sonuçlanacaktır." dedi.

Çalık, Antakya Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Hatay'ı Dinliyoruz" programında, Hatay'ın hoşgörü, barış ve kardeşlik kenti olduğunu vurguladı.

Hatay'ın kendilerini hep güler yüzle karşıladığını belirten Çalık, kentin ensar ruhunu en güzel şekilde yansıttığını ifade etti.

Çalık, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçlerine başarılar, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

"Allah'ın izniyle sizlerin duasıyla Mehmetçiğimizin fedakarca mücadelesi sonucu zaferle neticelenecektir"

Toprakları vatan yapanın üstündeki kan olduğuna dikkati çeken Çalık, şöyle devam etti:

"Burası şehadete açılan kapı olduğu kadar zafere de açılan bir kapıdır. Burası bir başka Çanakkale'dir. Buradan yola çıkan yiğitleri zafer çiçekleriyle sizlerle karşılayacağız. Herkes şunu bilsin ki Afrin bizim gönül coğrafyamızın sınırları içerisindedir. Zeytin Dalı Harekatı da milletimizle yüzyıllardır ortak bir kaderi paylaşan kardeşlerimize uzattığımız yardım elimizdir. İşgalcilere, fırsatçılara, çapulculara, namertlere ve nankörlere karşı sınırlarımızın güvenliğini korumak amacıyla başlattığımız bu harekat, inşallah zaferlerle sonuçlanacaktır. Zeytin Dalı operasyonu, Allah'ın izniyle sizlerin duasıyla Mehmetçiğimizin fedakarca yaptığı mücadeleyle sonucu zaferle neticelenecektir."

Çalık, komşuda huzurun baki olması ve Suriye sınırının korunması başta olmak üzere Türkiye'nin sınırlarının korunması adına bu mücadelenin verdiğine işaret etti. Çalık, "Sınırlarımıza dokundurtmadık, Allah izin verirse bundan sonra da dokundurtmayacağız. Bunun en önemli mesajını da siz Hataylı kardeşlerim gösterdiğiniz birlik ve beraberlikle gösteriyorsunuz. Burada yaşanan her türlü sıkıntıya rağmen Hatay hem kardeşliğini hissettiriyor, bunu da Türkiye'ye yansıttırıyorsunuz. Hem de sevginiz dünyaya hissettiriyorsunuz." dedi.

"Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Çalık, temel hedeflerinin güçlü Türkiye'yi inşa etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü Türkiye'nin önüne geçmek isteyen ulusal ve uluslararası güçler olduğunu biliyoruz. Uluslararası güçlerle onların taşeronları terör örgütlerinin var olduğunu biliyoruz. Biz terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'la sonuna kadar mücadele edeceğiz. Temel hedefimiz, Türkiye'nin güçlü bir Türkiye olarak ayakta durmasını sağlamak. Bugüne kadar yapmış olduğumuz icraatlar bundan sonra da yapacaklarımızın en önemli göstergesidir. Bundan sonra bize durmak da haram, haksızlık karşısında susmak da. Varsa bir zulüm dünyayı ayağa kaldırdık bugüne kadar bundan sonra da ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hakkın bizden istediği aleme nizam vermekse nizam vereceğiz, ayar vermekse ayar vereceğiz, nota vermekse notayı da biz onlara ezberleteceğiz. Allah nasip ederse zaferle taçlanan ülkemiz Hatay'ın sayesinde bütün dünyaya örnek misafirperverlik gösterecek."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Muhabir: Kadir Yıldız