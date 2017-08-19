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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Metal yorgunluğu konusunda uyarıları aldık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın metal yorgunluğu ifadelerine ilişkin, "Metal yorgunluğu konusunda uyarıları aldık ve ince eleyip sık dokuyarak çalışmalarımızı yaptık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Metal yorgunluğu konusunda uyarıları aldık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın metal yorgunluğu ifadelerine ilişkin, "Metal yorgunluğu konusunda uyarıları aldık ve ince eleyip sık dokuyarak çalışmalarımızı yaptık." dedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:49
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Metal yorgunluğu konusunda uyarıları aldık

MANİSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metal yorgunluğu ifadelerine ilişkin, "Metal yorgunluğu konusunda uyarıları aldık ve ince eleyip sık dokuyarak çalışmalarımızı yaptık." dedi.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da katılımıyla Hasan Ferdi Turgutlu Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki liste halinde başlayan kongrede adaylardan Mehmet Gürelli son anda adaylıktan çekildiğini açıklayınca mevcut başkan Mürşit Gedizli seçime tek listeyle gitti.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 15 Temmuz gecesi Türk halkının destan yazdığını belirterek, "Ancak hala kontrollü darbe ifadeleri bu halkın vicdanını yaralamaktadır. 2001'den bu yana ülkemize hizmet ediyoruz. IMF'ye borçluyduk, şimdi borç veriyoruz. Büyüme konusunda ayağımızda çok bağ olmasına rağmen yol katediyoruz. Bir yerde başarı varsa haset eden çok olur." diye konuştu.

Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti teşkilatına yaptığı "metal yorgunluğu" uyarısını dikkate aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Metal yorgunluğu konusunda uyarıları aldık ve ince eleyip sık dokuyarak çalışmalarımızı yaptık. Tabii ki yorulmalar olabilir ancak biz kimseyi görevden ayırmayız. Dinlenmeler yapılır ama bu dava bırakılmaz. Biz halkın hizmetkarı olmak için sahalara çıkarız, koltuk için değil. Üyelerimizin teşkilatla, yönetimlerle sorunu olabilir ancak dava adamı sıkıntılarını sosyal medya üzerinden muhalefet yapmaz."

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli'nin de birer konuşma yaptığı kongrede, mevcut başkan Mürşit Gedizli yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber ile Uğur Aydemir, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, delegeler ve davetliler katıldı.

Muhabir: Zekeriya Güneş, Haluk Satır

Anahtar Kelimeler:
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