AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: MHP'nin milliyetçiliğinden ben rahatsız değilim

ANKARA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Muhalefet partilerinin ilk görüşmemizde söyledikleri 'Bu sayı birkaç kişi değil fazla miktarda olsun.' Memurlar arasından olması konusunda fazla itirazları olduğunu tahmin etmiyorum. Yaptığımız konuşmalarda, Genel Kurul'da yaptığımız ikili mütalaalarda böyle bir değerlendirme söz konusu. Umarım, bu iki maddede uzlaşmasızlık hallolur." dedi.

Elitaş, AK Parti Genel Merkezi önünde gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

YSK'nin teşkilat yapısıyla ilgili değişiklik teklifine ilişkin soru üzerine Elitaş, iki gün önce TBMM Başkanlığına sunulan YSK konusundaki teklifle ilgili TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmelerin başladığını hatırlattı.

Muhalefetle yapılan görüşme kapsamında alt komisyon kurulduğunu hatırlatan Elitaş, "Alt komisyon görüşlerini değerlendirdikten sonra muhtemelen pazartesi günü esas komisyon konuşarak, bu noktayı nihayete erdirecek." dedi.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'nda yer alan YSK ile ilgili maddelerin bu kanundan çıkarılarak, "yeni bir kod kanun" şeklinde düzenlenmeye çalışıldığını dile getiren Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefet partilerinin iki konuda itirazları var. Birincisi, sandık müşahitlerinin tespitiyle ilgili resimli, fotoğraflı ve ilçe seçim kurulları tarafından onaylanmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Orada arkadaşlarımızın itirazlarını, çekincelerini, endişelerini dinleriz. Alt komisyonda bu konuyu gündeme getirirler, yapılır. Mevcut durumda sandık müşahitleri, siyasi parti il başkanları, ilçe başkanları, herkese sandık müşahidi görevi verme imkanı vardı. Bu çerçevede, il başkanları, ilçe başkanları, ilçe seçim kuruluna göndererek, ilçe seçim kurulunun onayladığı kişiler, sandık müşahidi olarak seçim günü görev yapabilecekler."

Muhalefetin, kanundaki fotoğraflı kısma itiraz ettiğini dile getiren Elitaş, "Sandık ve güvenlik görevlilerinin, sandık müşahitlerinin fotoğrafları olması, kimlik ibrazı konusunda bir gecikmeyi önleyici durum. Onlar değerlendirilebilir. Muhalefetle bu konuda belli noktada uzlaşılabilir. Arkadaşlarımızla, grup başkanvekilleriyle bu konuyu değerlendirdik." şeklinde konuştu."Umarım iki maddede uzlaşmazlık hallolur"

Daha önce sandık kurulu başkanlarının siyasi partilerden gösterilen adaylar tarafından kurayla çekildiği hatırlatan Elitaş, düzenlemeyle sandık kurulu başkanlarının yine il, ilçe seçim kurulu tarafından tespit edilecek memurlar arasından seçilmesini istediklerini belirtti.

Elitaş, "Muhalefet partilerinin ilk görüşmemizde söyledikleri 'Bu sayı birkaç kişi değil fazla miktarda olsun'. Memurlar arasından olması konusunda fazla itirazları olduğunu tahmin etmiyorum. Yaptığımız konuşmalarda, Genel Kurulda yaptığımız ikili mütalaalarda böyle bir değerlendirme söz konusu. Umarım, bu iki maddede uzlaşmazlık hallolur. Önümüzdeki hafta TBMM'den çarşamba veya perşembe geçer, kanunlaşır diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bülent Bey'in kendi şahsi görüşüdür"

Bir gazetecinin "Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç bir televizyonda kanalında, AK Parti-MHP ittifakına ilişkin 'AK Parti, MHP'lileşmemeli. Benim MHP'nin anladığı anlamda milliyetçiliğe itirazım var.' dedi. FETÖ'ye ilişkin '15 Temmuz öncesi herkes saygı duyuyordu.' ifadelerini kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Elitaş, "Bülent Bey'in kendi şahsi görüşüdür. O konuyu kendisine sormanız gerekir." karşılığını verdi.

Elitaş, şöyle konuştu:

"Biz, paralel yapı diye tarif ettiğimiz, 17-25 Aralık darbe girişimini yaptığı süreçten itibaren nitekim 'cemaat' diye anılan, 'paralel yapı' diye tarif ettiğim grupla terör örgütüyle dershaneler meselesinden sonra AK Parti olarak yollarımız ayrılmıştı. Biz o sürece bakarız. İkinci konu, MHP'nin milliyetçiliğinden ben rahatsız değilim, huzursuz değilim. MHP, bugün bizim tanımladığımız anlamda bu ülkenin vatan toprağında yaşayan 80 milyon insanın, bu vatan için canını verme pahasına yaptığı bir tarifse ki öyle ben zaten, o şekilde bir milliyetçiyim. Sayın Arınç'ın görüşleri, kendi görüşleridir. MHP ile 15 Temmuz hain darbe girişimi ve 7 Ağustos ruhu çerçevesinde bugüne kadar gayretlerimiz, faaliyetlerimiz aynı şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonra da Sayın Bahçeli açıkladı, '3 Kasım 2019'a kadar ittifakımız her zeminde devam edecek.' dedi. Biz de birlikte hareket etmenin devam etmesi için gayret ediyoruz."

Elitaş, "Sayın Arınç'ın açıklamalarından biri buydu; AK Parti'nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığına inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Sayın Arınç, AK Parti'nin bir üyesidir, kurucularından biridir. Biz burada Sayın Arınç'ın görüşleriyle AK Parti Grup Başkanvekillerinin görüşlerini tartışacak konumda değiliz." karşılığını verdi.

Muhabir: Sinan Uslu