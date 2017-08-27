AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, partisinin Çan İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nın yapıldığı kamp alanında vahim bir tablo çizdiğini söyledi.

Dün Adalet Kurultayı'nın yapıldığı Kocadere Köyü kamp alanındaki görüntü ve fotoğrafların mekanın manevi kimliğine saygısızlık olduğunu ifade eden Turan, "Orası Tarihi Alan Başkanlığına ait bir alan. Şehitliğimiz orada büyük bir alan. İçerisinde cephanelikler, cepheler, camiler, hastaneler olan büyük bir alan. O alan içerisine insan girdiği zaman ayrı bir ruh dünyasına kapılır." diye konuştu.

Turan, orada Anzak'ların bile törenlerinde şehitlere, kendi ölülerine saygılarından dolayı içki içmediklerini, olağanüstü eğlence yapmadıklarını ve bölgenin manevi kimliğinden ders aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok vahimdir ki FETÖ haricinde bir gündemi olmayan CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik. Burada arkadaşlarımızın bize gönderdiği görüntülerde gördük ki vahim bir tablo var. Şehitlik yok, Alan Başkanlığı yok adeta bir gece kulübü edasında içkiler danslar ve gece görüntüleri var. Kimin ne içtiği bizim işimiz değil ama orası mekan hakkı olan bir yer, mekan hatırası olan bir yer. Seyit Çavuş'un, Yahya Çavuş'un, Mustafa Kemal'in gazi olduğu yer."

"Bu yakışmadı CHP'ye"

Burada bu tür eğlencelerin durdurulması gerektiği kanaatinde olduklarını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"CHP'nin kimliğine yakışabilir ama bu ülkenin kimliğine, Anadolu insanının kimliğine yakışan bir tablo değildir. Bugün Bülent Tezcan'ın açıklamalarını gördük, vahim bir edayla adeta topu taca atan bir yaklaşım. 'Orada görüntü var mı yok mu belli değil' diyor. Hayır bu masalar Sarıyer Belediyesinin masaları bu görüntüler tam Alan Başkanlığı'nın ortasında. Kocadere Şehitliği'nin bulunduğu yere 2 kilometre bir alanda her tarafta şehit mezarlığının olduğu hastanenin olduğu yerde. Kocadere biliyorsunuz şehitlik içinde ayrı bir yerdir. Hastane bölgesidir her tarafın şehitleri vardır orada. En yakın şehitliğin anıtının olduğu yer 2 kilometre kadardır. Dolayısıyla bu görüntüler kendi kamp alanında yapılandır. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi arkada çadırların olduğu mekanlar. Bu yakışmadı CHP'ye, bu yakışmadı bu topluma. Ben bunların topu taca atma yerine özür dilemelerini bekliyorum. 'Biz şehitlere layık olamadık, biz Çanakkale ruhunu anlayamadık yanlış yaptık' demelerini bekliyordum. CHP'nin Anadolu insanının kendi ruhuyla bağdaşmadığını, paslaşmadığını, bundan beslenmediğini biliyoruz."

Muhabir: İsmail Ersan, Ercan Özçetin