Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.736
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4439
EURO
4.0896
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım...
Murray ABD Açık'tan çekildi
Murray ABD Açık'tan çekildi
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile...
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik. Burada arkadaşlarımızın bize gönderdiği görüntülerde gördük ki vahim bir tablo var." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik. Burada arkadaşlarımızın bize gönderdiği görüntülerde gördük ki vahim bir tablo var." dedi.

27 Ağustos 2017 Pazar 23:43
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, partisinin Çan İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nın yapıldığı kamp alanında vahim bir tablo çizdiğini söyledi.

Dün Adalet Kurultayı'nın yapıldığı Kocadere Köyü kamp alanındaki görüntü ve fotoğrafların mekanın manevi kimliğine saygısızlık olduğunu ifade eden Turan, "Orası Tarihi Alan Başkanlığına ait bir alan. Şehitliğimiz orada büyük bir alan. İçerisinde cephanelikler, cepheler, camiler, hastaneler olan büyük bir alan. O alan içerisine insan girdiği zaman ayrı bir ruh dünyasına kapılır." diye konuştu.

Turan, orada Anzak'ların bile törenlerinde şehitlere, kendi ölülerine saygılarından dolayı içki içmediklerini, olağanüstü eğlence yapmadıklarını ve bölgenin manevi kimliğinden ders aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok vahimdir ki FETÖ haricinde bir gündemi olmayan CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik. Burada arkadaşlarımızın bize gönderdiği görüntülerde gördük ki vahim bir tablo var. Şehitlik yok, Alan Başkanlığı yok adeta bir gece kulübü edasında içkiler danslar ve gece görüntüleri var. Kimin ne içtiği bizim işimiz değil ama orası mekan hakkı olan bir yer, mekan hatırası olan bir yer. Seyit Çavuş'un, Yahya Çavuş'un, Mustafa Kemal'in gazi olduğu yer."

"Bu yakışmadı CHP'ye"

Burada bu tür eğlencelerin durdurulması gerektiği kanaatinde olduklarını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"CHP'nin kimliğine yakışabilir ama bu ülkenin kimliğine, Anadolu insanının kimliğine yakışan bir tablo değildir. Bugün Bülent Tezcan'ın açıklamalarını gördük, vahim bir edayla adeta topu taca atan bir yaklaşım. 'Orada görüntü var mı yok mu belli değil' diyor. Hayır bu masalar Sarıyer Belediyesinin masaları bu görüntüler tam Alan Başkanlığı'nın ortasında. Kocadere Şehitliği'nin bulunduğu yere 2 kilometre bir alanda her tarafta şehit mezarlığının olduğu hastanenin olduğu yerde. Kocadere biliyorsunuz şehitlik içinde ayrı bir yerdir. Hastane bölgesidir her tarafın şehitleri vardır orada. En yakın şehitliğin anıtının olduğu yer 2 kilometre kadardır. Dolayısıyla bu görüntüler kendi kamp alanında yapılandır. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi arkada çadırların olduğu mekanlar. Bu yakışmadı CHP'ye, bu yakışmadı bu topluma. Ben bunların topu taca atma yerine özür dilemelerini bekliyorum. 'Biz şehitlere layık olamadık, biz Çanakkale ruhunu anlayamadık yanlış yaptık' demelerini bekliyordum. CHP'nin Anadolu insanının kendi ruhuyla bağdaşmadığını, paslaşmadığını, bundan beslenmediğini biliyoruz."

Muhabir: İsmail Ersan, Ercan Özçetin

Anahtar Kelimeler:
Bülent TuranChpPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı
MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur
Bahçeli: Bu kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuştur
Bahçeli: Bu kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuştur
Adalet Kurultayı Başladı, Kılıçdaroğlu; Zulme ortak olmayacağız
Adalet Kurultayı Başladı, Kılıçdaroğlu; Zulme ortak olmayacağız
Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi
Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi
Başbakan Yıldırım Zafer Haftası mesajı yayınladı
Başbakan Yıldırım Zafer Haftası mesajı yayınladı
TBMM Başkanı Kahraman, personelle bayramlaştı
TBMM Başkanı Kahraman, personelle bayramlaştı
CHP'nin 'Adalet Kurultayı' başlıyor
CHP'nin 'Adalet Kurultayı' başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim