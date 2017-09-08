AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki "devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurduğu" paylaşımı nedeniyle başlattığı soruşturmaya ilişkin, "Mesele burada cumhuriyet savcısının atacağı adımdan öte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gerekenlerdir. Sezgin Tanrıkulu'nun bu eylemi ilk defa değil, bu yanlışı ilk defa değil." dedi.

Turan, AA Çanakkale Bürosu'na yaptığı ziyarette Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında başlattığı soruşturmayı değerlendirdi.

Cumhuriyet savcılığının, devletin güvenliğiyle ilgili yapılan yanlışlardan dolayı adım attığını belirten Turan, "Mesele burada cumhuriyet savcısının atacağı adımdan öte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gerekenlerdir. Sezgin Tanrıkulu'nun bu eylemi ilk defa değil, bu yanlışı ilk defa değil. Çok değişik zamanlarda, çok değişik televizyon kanallarına katılması. Çok değişik zamanlarda aynı şekilde Savcımız Mehmet Kiraz'ı şehit eden örgütün yanında görüntüler vermesi. İlginç zamanlarda terör örgütünün uzantısı televizyon kanallarında konuşması gibi birçok meselede bilinen, mimli olan birisi Sezgin Tanrıkulu." diye konuştu."Mesele, CHP Genel Başkanı'nın buna sessiz kalmış olması"

Asıl meselenin, Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığından öte CHP yönetiminin buna sessiz kalmış olması olduğunu vurgulayan Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Mesele, CHP Genel Başkanı'nın buna sessiz kalmış olması. AK Parti'de yanlış yapan bir vekil olduğu zaman bununla ilgili anında disiplin müessesesi uygulanır. Anında genel başkan uyarı görevini yapar. Kurumsal duruştur aslolan. Bireysel hatalar yapılabilir ama kurumun ne yaptığı önemlidir. Burada görüyoruz ki Sezgin Tanrıkulu terörle ilgili Türkiye'nin mücadelesini zaafa uğratacak, psikolojisini bozacak ifadeler kullanmasına rağmen, üzerinden bu kadar gün geçmesine rağmen hala ağzını açmayan genel başkanın tavrıdır tartışılması gereken."

Muhabir: Burak Akay